https://sputnikarabic.ae/20231012/لمن-تبيع-الولايات-المتحدة-أسلحتها-1081929703.html
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
2023-10-12T09:41+0000
2023-10-12T09:41+0000
2023-10-12T09:41+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
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تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر موردي الأسلحة في العالم. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول الجهات التي تبيع لها الولايات المتحدة معظم الأسلحة.