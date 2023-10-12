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تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو
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https://sputnikarabic.ae/20231012/لمن-تبيع-الولايات-المتحدة-أسلحتها-1081929703.html
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
2023-10-12T09:41+0000
2023-10-12T09:41+0000
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لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟

لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟

09:41 GMT 12.10.2023
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تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر موردي الأسلحة في العالم. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول الجهات التي تبيع لها الولايات المتحدة معظم الأسلحة.
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟ - سبوتنيك عربي
لمن تبيع الولايات المتحدة أسلحتها؟ - سبوتنيك عربي
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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:33 GMTРакеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو05:55 GMT
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