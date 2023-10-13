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https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-واشنطن-والقاهرة-تقتربان-من-التوصل-لاتفاق-لإجلاء-المواطنين-الأجانب-من-غزة-إلى-مصر--عاجل-1081984988.html
إعلام: واشنطن والقاهرة تقتربان من التوصل لاتفاق لإجلاء المواطنين الأجانب من غزة إلى مصر -عاجل
إعلام: واشنطن والقاهرة تقتربان من التوصل لاتفاق لإجلاء المواطنين الأجانب من غزة إلى مصر -عاجل
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة ومصر اقتربتا من التوصل لاتفاق لإجلاء المواطنين الأجانب في قطاع غزة إلى مصر. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T21:38+0000
2023-10-13T21:38+0000
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر الإعلام الأمريكي نقلا عن مسؤول مصري رفيع، أن مصر والولايات المتحدة اقتربتا من التوصل لاتفاق للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.ولم يتم الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية حول الاتفاق المحتمل، في ظل الوضع المحتدم والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ يوم السبت الماضي.
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إعلام: واشنطن والقاهرة تقتربان من التوصل لاتفاق لإجلاء المواطنين الأجانب من غزة إلى مصر -عاجل

21:38 GMT 13.10.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة ومصر اقتربتا من التوصل لاتفاق لإجلاء المواطنين الأجانب في قطاع غزة إلى مصر.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر الإعلام الأمريكي نقلا عن مسؤول مصري رفيع، أن مصر والولايات المتحدة اقتربتا من التوصل لاتفاق للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.
ولم يتم الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية حول الاتفاق المحتمل، في ظل الوضع المحتدم والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ يوم السبت الماضي.
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