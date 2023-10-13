https://sputnikarabic.ae/20231013/مشروع-قرار-روسي-بمجلس-الأمن-يدين-العنف-ضد-المدنيين-في-غزة-ويدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار--عاجل-1081984877.html

مشروع قرار روسي بمجلس الأمن يدين العنف ضد المدنيين في غزة ويدعو إلى وقف إطلاق النار

مشروع قرار روسي بمجلس الأمن يدين العنف ضد المدنيين في غزة ويدعو إلى وقف إطلاق النار

أعدت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأسباب إنسانية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T21:19+0000

2023-10-13T21:19+0000

2023-10-13T21:51+0000

روسيا

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه "سبوتنيك"، أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام، ويمكن مراقبته بشكل كامل لأسباب إنسانية".كما ينص مشروع القرار الروسي على السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين.كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1900 قتيل و7696 مصابًا، كما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية إلى 49 قتيلًا وأكثر من 950 مصابًا.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا في 11 أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 12 أكتوبر، في جولة شرق أوسطية لبحث التصعيد تشمل إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر، كما وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضًا إلى إسرائيل في 13 أكتوبر، حيث أعلن عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.

https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-واشنطن-والقاهرة-تقتربان-من-التوصل-لاتفاق-لإجلاء-المواطنين-الأجانب-من-غزة-إلى-مصر--عاجل-1081984988.html

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روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم