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https://sputnikarabic.ae/20231013/ارتفاع-التبادل-التجاري-بين-موسكو-وبكين-في-الأرباع-الثلاثة-من-العام-إلى-1764-مليار-دولار-1081961217.html
ارتفاع التبادل التجاري بين موسكو وبكين في الأرباع الثلاثة من العام إلى 176.4 مليار دولار
ارتفاع التبادل التجاري بين موسكو وبكين في الأرباع الثلاثة من العام إلى 176.4 مليار دولار
أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين موسكو وبكين، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة 29.5 لتصل إلى 176.4... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T04:33+0000
2023-10-13T04:33+0000
روسيا
الصين
التبادل التجاري
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بكين - سبوتنيك. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة، ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بنسبة 56.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت 81.4 مليار دولار؛ وزادت الإمدادات من روسيا إلى الصين بنسبة 12.7% بالمئة، لتصل إلى 94.9 مليار دولار.في سياق متصل، أعلنت الجمارك الصينية، انخفاض حجم التبادل التجاري بين واشنطن وبكين، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 495.9 مليار دولار.ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 372.2 مليار دولار، في حين استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 123.7 مليار دولار من الصين، بانخفاض 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 .وفي الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين إلى جانب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي.
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روسيا, الصين, التبادل التجاري
روسيا, الصين, التبادل التجاري

ارتفاع التبادل التجاري بين موسكو وبكين في الأرباع الثلاثة من العام إلى 176.4 مليار دولار

04:33 GMT 13.10.2023
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين موسكو وبكين، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة 29.5 لتصل إلى 176.4 مليار دولار.
بكين - سبوتنيك. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة، ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بنسبة 56.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت 81.4 مليار دولار؛ وزادت الإمدادات من روسيا إلى الصين بنسبة 12.7% بالمئة، لتصل إلى 94.9 مليار دولار.
في سياق متصل، أعلنت الجمارك الصينية، انخفاض حجم التبادل التجاري بين واشنطن وبكين، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 495.9 مليار دولار.
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ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 372.2 مليار دولار، في حين استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 123.7 مليار دولار من الصين، بانخفاض 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 .
وفي الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين إلى جانب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي.
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