https://sputnikarabic.ae/20231013/الحرس-الثوري-الإيراني-طوفان-الأقصى-أكبر-هزيمة-بتاريخ-إسرائيل-وأكبر-انتصار-للفلسطينيين-1081970115.html
الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" أكبر هزيمة بتاريخ إسرائيل وأكبر انتصار للفلسطينيين
الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" أكبر هزيمة بتاريخ إسرائيل وأكبر انتصار للفلسطينيين
صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن عملية "طوفان الأقصى" تشكل أكبر هزيمة لإسرائيل في تاريخها، وأكبر انتصار للمقاومة... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T11:41+0000
2023-10-13T11:41+0000
2023-10-13T11:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
العالم
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وقال سلامي، في كلمة له في العاصمة طهران: "عملية طوفان الأقصى تركت العالم في صدمة كبيرة وأذهلت العدو (إسرائيل)".وأضاف: "ما حدث في الأسبوع الأخير، والذي أحدث صدمة كبيرة للعالم هو حدث غير مسبوق، وجاء خارج نطاق كل النظريات وتوقعات العلماء والمفكرين والسياسيين".وتابع: "طوفان الأقصى" يشكل أكبر هزيمة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسه عام 1948 إلى الآن، وأكبر انتصار للنضال الفلسطيني".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزا لدى "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231013/هيومن-رايتس-ووتش-تعترف-باستخدام-إسرائيل-للفوسفور-الأبيض-1081962673.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم
الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" أكبر هزيمة بتاريخ إسرائيل وأكبر انتصار للفلسطينيين
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صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن عملية "طوفان الأقصى" تشكل أكبر هزيمة لإسرائيل في تاريخها، وأكبر انتصار للمقاومة الفلسطينية.
وقال سلامي، في كلمة له في العاصمة طهران: "عملية طوفان الأقصى تركت العالم في صدمة كبيرة وأذهلت العدو (إسرائيل)".
وأضاف: "ما حدث في الأسبوع الأخير، والذي أحدث صدمة كبيرة للعالم هو حدث غير مسبوق، وجاء خارج نطاق كل النظريات وتوقعات العلماء والمفكرين والسياسيين".
وتابع: "طوفان الأقصى" يشكل أكبر هزيمة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسه عام 1948 إلى الآن، وأكبر انتصار للنضال الفلسطيني".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزا لدى "حماس".