https://sputnikarabic.ae/20231013/روسيا-تسلم-أدلة-إلى-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-حول-استخدام-أوكرانيا-مواد-محظورة-1081984288.html

روسيا تسلم أدلة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا مواد محظورة

روسيا تسلم أدلة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا مواد محظورة

صرّح الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ألكسندر شولغين، أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، وعد بدراسة المواد التي... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T20:03+0000

2023-10-13T20:03+0000

2023-10-13T20:03+0000

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وقال شولغين لوكالة "سبوتنيك": "في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، التقيت بالمدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، وسلمته مواد تحتوي على أدلة على استخدام المواد المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قبل القوميين الأوكرانيين، وتلقى المدير العام هذه المعلومات منا، وأكد أنها ستتم دراستها وتحليلها بعناية".وأضاف شولغين: "نحن نعتمد على النهج الموضوعي والمهني لخبراء الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".وأشار شولغين إلى أن روسيا قد لفتت انتباه الأمانة الفنية والدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى معلومات حول إعداد وتنفيذ استفزازات من قبل كييف باستخدام المواد الكيميائية السامة واستخدامها الفعلي من قبل القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20231013/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يمكن-اعتبار-الهجوم-المضاد-الأوكراني-قد-انتهى--1081977917.html

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