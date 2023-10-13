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https://sputnikarabic.ae/20231013/روسيا-تسلم-أدلة-إلى-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-حول-استخدام-أوكرانيا-مواد-محظورة-1081984288.html
روسيا تسلم أدلة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا مواد محظورة
روسيا تسلم أدلة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا مواد محظورة
صرّح الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ألكسندر شولغين، أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، وعد بدراسة المواد التي... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T20:03+0000
2023-10-13T20:03+0000
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وقال شولغين لوكالة "سبوتنيك": "في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، التقيت بالمدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، وسلمته مواد تحتوي على أدلة على استخدام المواد المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قبل القوميين الأوكرانيين، وتلقى المدير العام هذه المعلومات منا، وأكد أنها ستتم دراستها وتحليلها بعناية".وأضاف شولغين: "نحن نعتمد على النهج الموضوعي والمهني لخبراء الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".وأشار شولغين إلى أن روسيا قد لفتت انتباه الأمانة الفنية والدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى معلومات حول إعداد وتنفيذ استفزازات من قبل كييف باستخدام المواد الكيميائية السامة واستخدامها الفعلي من قبل القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20231013/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يمكن-اعتبار-الهجوم-المضاد-الأوكراني-قد-انتهى--1081977917.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

روسيا تسلم أدلة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا مواد محظورة

20:03 GMT 13.10.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور طائرة الاستطلاع دون طيار "أورلان 10" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . РИА Новости
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صرّح الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ألكسندر شولغين، أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، وعد بدراسة المواد التي تحتوي على أدلة بشأن استخدام أوكرانيا لمواد محظورة.
وقال شولغين لوكالة "سبوتنيك": "في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، التقيت بالمدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، وسلمته مواد تحتوي على أدلة على استخدام المواد المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قبل القوميين الأوكرانيين، وتلقى المدير العام هذه المعلومات منا، وأكد أنها ستتم دراستها وتحليلها بعناية".

ووفقا له، فإن هذه المعلومات مصنفة على أنها "محمية بشكل خاص" من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد تم اختيار هذا التنسيق لمنع التكهنات حول هذا الموضوع.

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وأضاف شولغين: "نحن نعتمد على النهج الموضوعي والمهني لخبراء الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأشار شولغين إلى أن روسيا قد لفتت انتباه الأمانة الفنية والدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى معلومات حول إعداد وتنفيذ استفزازات من قبل كييف باستخدام المواد الكيميائية السامة واستخدامها الفعلي من قبل القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.
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