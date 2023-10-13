https://sputnikarabic.ae/20231013/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يمكن-اعتبار-الهجوم-المضاد-الأوكراني-قد-انتهى--1081977917.html

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: يمكن اعتبار "الهجوم المضاد" الأوكراني قد انتهى

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: يمكن اعتبار "الهجوم المضاد" الأوكراني قد انتهى

أفاد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأنه يمكن اعتبار الهجوم المضاد الأوكراني رسميًا انتهى. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T16:33+0000

2023-10-13T16:33+0000

2023-10-13T16:33+0000

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن: "منذ عدة أيام، انتقلت القوات الروسية إلى العمليات القتالية النشطة على طول خط المواجهة بأكمله تقريبًا. وبالتالي، يمكن بالفعل اعتبار ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني قد انتهى. وللأسف، تم حشد عشرات الآلاف من المجندين من قبل نظام كييف، ومعظمهم لم يرغب في القتال".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/ حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20231013/مظليون-روس-يخترقون-الخط-الأمامي-ويدمرون-موقع-مراقبة-أوكرانيا-فيديو--1081976353.html

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