https://sputnikarabic.ae/20231013/محقق-في-جرائم-الحرب-إسرائيل-أطلقت-قذائف-في-غزة-خلال-أسبوع-بقدر-ما-أطلقته-أمريكا-بسنة-في-أفغانستان--1081966802.html

محقق في جرائم الحرب: إسرائيل أطلقت قذائف في غزة خلال أسبوع بقدر ما أطلقته أمريكا بسنة في أفغانستان

محقق في جرائم الحرب: إسرائيل أطلقت قذائف في غزة خلال أسبوع بقدر ما أطلقته أمريكا بسنة في أفغانستان

صرح المحقق الهولندي السابق في الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب في ليبيا، مارك غيرالسكو، بأن إسرائيل، وسط تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، أطلقت في أقل من أسبوع عددا... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T09:37+0000

2023-10-13T09:37+0000

2023-10-13T09:37+0000

طوفان الأقصى

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إس-500

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وقتل غيرالسكو: "أقل من أسبوع، أطلقت إسرائيل عددا من القذائف يعادل ما أطلقته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام واحد".وأشار إلى أن الأراضي التي يشن عليها الجيش الإسرائيلي الضربات، بالمقارنة مع أفغانستان، أصغر من حيث المساحة، وأكثر كثافة سكانية و"احتمالات الخطأ تتزايد".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231012/خبيران-من-غزة-تدهور-كارثي-للوضع-الإنساني-والصحي-وننتظر-موقفا-عربيا-حازما-لإدخال-المساعدات-1081948977.html

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