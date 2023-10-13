https://sputnikarabic.ae/20231013/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الآن-وقت-الحرب-وسنجري-تحقيقا-بشأن-طوفان-الأقصى-في-وقت-لاحق-1081971167.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: الآن وقت الحرب وسنجري تحقيقا بشأن "طوفان الأقصى" في وقت لاحق
وزير الدفاع الإسرائيلي: الآن وقت الحرب وسنجري تحقيقا بشأن "طوفان الأقصى" في وقت لاحق
تهرّب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من سؤال لوسائل الإعلام العالمية، حول مدى تحمّل بلاده نتائج عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس"، فجر السبت... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T12:27+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن غالانت تهرب من الإجابة عن سؤال يتعلق بالمسؤولية حيال انطلاق عملية "طوفان الأقصى" خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأمريكي، لويد أوستن، والذي يزور تل أبيب، حاليا.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "أعداءنا في جميع القطاعات يفهمون جيدا معنى التحالف الإسرائيلي الأمريكي".وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 الساعة المقبلة.وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك":وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.ويأتي هذا في وقت يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: الآن وقت الحرب وسنجري تحقيقا بشأن "طوفان الأقصى" في وقت لاحق
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تهرّب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من سؤال لوسائل الإعلام العالمية، حول مدى تحمّل بلاده نتائج عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس"، فجر السبت الماضي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن غالانت تهرب من الإجابة عن سؤال يتعلق بالمسؤولية حيال انطلاق عملية "طوفان الأقصى" خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأمريكي، لويد أوستن، والذي يزور تل أبيب، حاليا.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي
على أن "أعداءنا في جميع القطاعات يفهمون جيدا معنى التحالف الإسرائيلي الأمريكي".
وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 الساعة المقبلة.
وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المحدة
، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك":
في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بُلّغ مسؤولو الأمم المتحدة في غزة، من قبل ضباط الارتباط العسكري في الجيش الإسرائيلي، بأنه يجب أن يتم نقل جميع سكان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.
ويأتي هذا في وقت يتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.