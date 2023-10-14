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https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-حزب-الله-جنوب-لبنان-بعد-تسلل-جسم-مجهول-إلى-إسرائيل--عاجل-1081986321.html
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لـ "حزب الله" جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لـ "حزب الله" جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل
أفادت تقارير صحفية، ليل الجمعة/السبت، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T00:30+0000
2023-10-14T00:37+0000
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وقبل قليل، نشرت قناة الميادين المقربة من "حزب الله" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "رصد اختراق مسيرة في منطقة عبيلين بالجليل الأوسط وأطلقت صافرات الإنذار داخل إسرائيل".وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.يأتي ذلك بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/حركة-المقاومة-الفلسطينية-حماس-تثمن-بشدة-موقف-الرئيس-الروسي-من-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--عاجل-1081985439.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لـ "حزب الله" جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل

00:30 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 00:37 GMT 14.10.2023)
© AFP 2023 / Joseph Eidعلم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023.
علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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أفادت تقارير صحفية، ليل الجمعة/السبت، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل.
وقبل قليل، نشرت قناة الميادين المقربة من "حزب الله" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "رصد اختراق مسيرة في منطقة عبيلين بالجليل الأوسط وأطلقت صافرات الإنذار داخل إسرائيل".
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان، بعد أن تسللت طائرات مسيرة معادية إلى الأراضي الإسرائيلية، حسب قوله.
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
يأتي ذلك بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أمس, 22:12 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
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Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديوأمس, 14:38 GMT
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