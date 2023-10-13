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https://sputnikarabic.ae/20231013/حركة-المقاومة-الفلسطينية-حماس-تثمن-بشدة-موقف-الرئيس-الروسي-من-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--عاجل-1081985439.html
حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم الجمعة، إنها تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرافض للعدوان والحصار على غزة. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T22:12+0000
2023-10-13T22:27+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
فلاديمير بوتين
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وأشارت "حماس" في بيان نشر عبر قناتها بموقع "تليغرام"، نرحب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان.وقالت حماس في بيانها،وأضافت، "نؤكد كذلك على ترحيبنا بالجهود الروسية الحثيثة الرامية إلى وقف العدوان الهمجي الصهيوني الممنهج على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".في وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.وأوضح بوتين أن ليس كل من في قطاع غزة يدعم حماس، لكنهم جميعا يعانون بمن فيهم النساء والأطفال.وقال بوتين: "ليس الجميع (في قطاع غزة) يدعمون حماس. هل ينبغي أن يعاني الجميع؟ بما في ذلك النساء والأطفال؟، بالطبع، من غير المرجح أن يوافق أي شخص على هذا".وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.وأكد الرئيس الروسي في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-أشك-بتسرب-أسلحة-إلى-حماس-لكن-لدي-يقين-بتسرب-تلك-الموجهة-إلى-أوكرانيا-1081973493.html
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, فلاديمير بوتين
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, فلاديمير بوتين

حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

22:12 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 22:27 GMT 13.10.2023)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم الجمعة، إنها تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرافض للعدوان والحصار على غزة.
وأشارت "حماس" في بيان نشر عبر قناتها بموقع "تليغرام"، نرحب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان.
وقالت حماس في بيانها،

"نثمّن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا ورفضه حصار غزة وقطع الإمدادات الإغاثية عنها واستهداف المدنيين الآمنين فيها".

وأضافت، "نؤكد كذلك على ترحيبنا بالجهود الروسية الحثيثة الرامية إلى وقف العدوان الهمجي الصهيوني الممنهج على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
في وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.
وأوضح بوتين أن ليس كل من في قطاع غزة يدعم حماس، لكنهم جميعا يعانون بمن فيهم النساء والأطفال.
وقال بوتين: "ليس الجميع (في قطاع غزة) يدعمون حماس. هل ينبغي أن يعاني الجميع؟ بما في ذلك النساء والأطفال؟، بالطبع، من غير المرجح أن يوافق أي شخص على هذا".
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
بوتين: الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته وقد وعدوه بذلك
14:17 GMT
وأكد الرئيس الروسي في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
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