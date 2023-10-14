https://sputnikarabic.ae/20231014/القسام-تعلن-انتشال-جثة-جندي-إسرائيلي-أسير-قتل-في-قصف-بغزة-1082013166.html
"القسام" تعلن انتشال جثة جندي إسرائيلي أسير قتل في قصف بغزة
"القسام" تعلن انتشال جثة جندي إسرائيلي أسير قتل في قصف بغزة
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، انتشال جثة جندي إسرائيلي من تحت الأنقاض بعدما قتل وآسريه جراء قصف إسرائيلي. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T19:30+0000
2023-10-14T19:30+0000
2023-10-14T19:30+0000
العالم العربي
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76f0a7189727e293f0f607373c8535d2.jpg
وقالت "القسام" في بيان مقتضب: "تم اليوم انتشال جثمان الجندي تومير ألون نمرودي الذي قتل في قصف صهيوني بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي الموافق 09-10-2023"، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.ولم تكشف الكتائب عن موقع انتشال جثة الجندي الإسرائيلي، الذي سبق وأعلنت يوم الاثنين الماضي عن مقتله في قصف إسرائيلي مع آسريه.ووقتها، قالت الحركة إن "القتيل هو تومير ألون نمرودي، ويحمل الرقم العسكري 9212125 ويعمل في ملف تجنيد العملاء داخل موقع إيرز العسكري".وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وتمكنت "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم لقطاع غزة، فيما تقول وسائل إعلام عبرية إن العدد يزيد عن 120 أسيرا.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.
https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-أسماء-14-جنديا-قتلوا-خلال-المعارك-الدائرة-1082009596.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af756878bcf20046b383e4757f39b0a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل
العالم العربي, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل
"القسام" تعلن انتشال جثة جندي إسرائيلي أسير قتل في قصف بغزة
تابعنا عبر
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، انتشال جثة جندي إسرائيلي من تحت الأنقاض بعدما قتل وآسريه جراء قصف إسرائيلي.
وقالت "القسام" في بيان
مقتضب: "تم اليوم انتشال جثمان الجندي تومير ألون نمرودي الذي قتل في قصف صهيوني بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي الموافق 09-10-2023"، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.
ولم تكشف الكتائب عن موقع انتشال جثة الجندي الإسرائيلي، الذي سبق وأعلنت يوم الاثنين الماضي عن مقتله في قصف إسرائيلي مع آسريه.
ووقتها، قالت الحركة إن "القتيل هو تومير ألون نمرودي، ويحمل الرقم العسكري 9212125 ويعمل في ملف تجنيد العملاء داخل موقع إيرز العسكري".
وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة
عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وتمكنت "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم لقطاع غزة، فيما تقول وسائل إعلام عبرية إن العدد يزيد عن 120 أسيرا.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.