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https://sputnikarabic.ae/20231014/بوريل-إجلاء-مليون-فلسطيني-من-شمال-قطاع-غزة-أمر-خطير-للغاية-وشبه-مستحيل-1081987530.html
بوريل: إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة أمر خطير للغاية وشبه مستحيل
بوريل: إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة أمر خطير للغاية وشبه مستحيل
أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن طلب إسرائيل إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة في ظل التصعيدات الجارية، أمر خطير للغاية... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T04:56+0000
2023-10-14T04:56+0000
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وقال بوري عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "أؤيد تماما تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيون غوتيريش أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى ويخضع للحصار أمر خطير للغاية وشبه مستحيل".وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان قطاع قطاع غزة إخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.وسبق وأن حذر غوتيريش من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة على خلفية الطلب الإسرائيلي.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون".
https://sputnikarabic.ae/20231014/غوتيريش-الوضع-في-غزة-وصل-إلى-مستوى-خطير-والنظام-الصحي-على-وشك-الانهيار-1081986189.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل

بوريل: إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة أمر خطير للغاية وشبه مستحيل

04:56 GMT 14.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن طلب إسرائيل إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة في ظل التصعيدات الجارية، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل.
وقال بوري عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "أؤيد تماما تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيون غوتيريش أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى ويخضع للحصار أمر خطير للغاية وشبه مستحيل".
وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان قطاع قطاع غزة إخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.
وسبق وأن حذر غوتيريش من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة على خلفية الطلب الإسرائيلي.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير والنظام الصحي على وشك الانهيار
00:17 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون".
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Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديوأمس, 14:38 GMT
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