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https://sputnikarabic.ae/20231014/غوتيريش-الوضع-في-غزة-وصل-إلى-مستوى-خطير-والنظام-الصحي-على-وشك-الانهيار-1081986189.html
غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير والنظام الصحي على وشك الانهيار
غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير والنظام الصحي على وشك الانهيار
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير، وأن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، فضلاً عن أزمة المياه في... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T00:17+0000
2023-10-14T00:17+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
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وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي ليل الجمعة/السبت، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الحروب لها قواعد يجب احترامها، ومؤكداً أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووجوب حماية المدنيين.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إلى حماية المدنيين، مشدداً على أن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى منطقة بلا طعام أو ماء أو مأوى، في حين أن القطاع بأكمله تحت الحصار، أمر خطير للغاية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
العالم, منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير والنظام الصحي على وشك الانهيار

00:17 GMT 14.10.2023
© AFP 2023 / ED JONESالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير، وأن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، فضلاً عن أزمة المياه في القطاع، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي.
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي ليل الجمعة/السبت، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الحروب لها قواعد يجب احترامها، ومؤكداً أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووجوب حماية المدنيين.
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أمس, 22:12 GMT
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إلى حماية المدنيين، مشدداً على أن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى منطقة بلا طعام أو ماء أو مأوى، في حين أن القطاع بأكمله تحت الحصار، أمر خطير للغاية.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
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