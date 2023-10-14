https://sputnikarabic.ae/20231014/روسيا-تطلب-إجراء-تصويت-على-إعلانها-حول-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-يوم-الاثنين--عاجل-1082017354.html
روسيا تطلب إجراء تصويت على إعلانها حول وقف فوري لإطلاق النار في غزة يوم الاثنين -عاجل
روسيا تطلب إجراء تصويت على إعلانها حول وقف فوري لإطلاق النار في غزة يوم الاثنين -عاجل
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت إجراء تصويت على مشروع إعلانها حول تسوية الوضع في منطقة النزاع... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T23:16+0000
2023-10-14T23:16+0000
2023-10-14T23:16+0000
روسيا
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "يوم الأمس أرسلناه لأعضاء مجلس الأمن وطلبنا إجراء تصويت يوم الاثنين في الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو). نتوقع أن تؤكد البرازيل، التي تترأس المجلس، إجراءه في وقت قريب".وكانت روسيا قد أعدت في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإطلاق سراح الرهائن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تطلب إجراء تصويت على إعلانها حول وقف فوري لإطلاق النار في غزة يوم الاثنين -عاجل
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أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت إجراء تصويت على مشروع إعلانها حول تسوية الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يوم غد الاثنين في الساعة (22:00 بتوقيت موسكو).
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "يوم الأمس أرسلناه لأعضاء مجلس الأمن وطلبنا إجراء تصويت يوم الاثنين في الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو). نتوقع أن تؤكد البرازيل، التي تترأس المجلس، إجراءه في وقت قريب".
وكانت روسيا قد أعدت في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإطلاق سراح الرهائن.