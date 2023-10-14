https://sputnikarabic.ae/20231014/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتعامل-مع-عدوان-إسرائيلي-صاروخي-يستهدف-مطار-حلب-الدولي-1082016080.html
عدوان إسرائيلي على مطار حلب يؤدي إلى خروجه عن الخدمة مجددا
عدوان إسرائيلي على مطار حلب يؤدي إلى خروجه عن الخدمة مجددا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل السبت/الأحد، أن الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع عدوان إسرائيلي صاروخي يستهدف مطار حلب الدولي. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
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ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ الموجهة من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، استهدفت مطار حلب الدولي".وأضاف المصدر لـ سبوتنيك"، "الصواريخ الاعتراضية تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية، وأسقطها قبل وصولها إلى المطار".في سياق متصل، أفاد مراسل سبوتنيك في "اللاذقية"، أن أصوات الانفجارات التي سمعت دويها في المدينة ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على المنطقة الساحلية.وأمس الأول الخميس، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية ما أدى إلى خروج مطار حلب عن الخدمة، قبالة السواحل السورية وكذلك مطار دمشق الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20231012/وزارة-النقل-السورية-تحويل-الرحلات-المبرمجة-عبر-مطاري-دمشق-وحلب-إلى-مطار-اللاذقية-1081947021.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
عدوان إسرائيلي على مطار حلب يؤدي إلى خروجه عن الخدمة مجددا
20:57 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 21:17 GMT 14.10.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل السبت/الأحد، أن الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع عدوان إسرائيلي صاروخي يستهدف مطار حلب الدولي.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ الموجهة من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، استهدفت مطار حلب الدولي".
وأضاف المصدر لـ سبوتنيك"، "الصواريخ الاعتراضية تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية، وأسقطها قبل وصولها إلى المطار".
ولفت المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مدرج مطار حلب الدولي
، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة به وخروجه من جديد عن الخدمة، وذلك بعد انتهاء عمليات إصلاحه مساء أمس من عدوان سابق".
في سياق متصل، أفاد مراسل سبوتنيك في "اللاذقية"، أن أصوات الانفجارات التي سمعت دويها في المدينة ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على المنطقة الساحلية.
وأمس الأول الخميس، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية ما أدى إلى خروج مطار حلب عن الخدمة
، قبالة السواحل السورية وكذلك مطار دمشق الدولي".