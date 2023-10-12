https://sputnikarabic.ae/20231012/مصدر-أمني-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-إسرائيلية-استهدفت-مطار-دمشق-الدولي-1081933915.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين- عاجل
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين- عاجل
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:15+0000
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قال المصدر الأمني لمراسل سبوتنيك: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق"، مضيفا أن "طائرات اخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية".وأضاف المصدر: "العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب".وتابع المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت لبعض الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".وأكد المصدرأن: "الفرق الفنية والدفاع المدني وصلت إلى مواقع الانفجار في مطاري دمشق وحلب، وباشرت على الفور التعامل مع الأضرار تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي".ونوّه المصدر بأن "العدوان الإسرائيلي استهدف المهابط الرئيسية في مطاري حلب ودمشق الدوليين" وتشير المعلومات الأولية من مراسل سبوتنيك- حلب إلى خروج مطار حلب عن الخدمة.وأكّد مراسل سبوتنيك في "اللاذقية": "لم يتم تسجيل أي عدوان على المنطقة الساحلية والأصوات التي سمعت ناجمة عن انفجار لحشوات الدفع الأولية للصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها شبكة الدفاع الجوي في المنطقة الساحية أثناء التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231012/يافطات-إلكترونية-في-مستوطنة-حولون-تعرض-حرق-العلم-الإسرائيلي-فيديو-1081932868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اسرائيل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اسرائيل
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين- عاجل
11:15 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.
قال المصدر الأمني لمراسل سبوتنيك: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق"، مضيفا أن "طائرات اخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية".
وأضاف المصدر: "العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب".
وتابع المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت لبعض الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
وأكد المصدرأن: "الفرق الفنية والدفاع المدني وصلت إلى مواقع الانفجار في مطاري دمشق وحلب، وباشرت على الفور التعامل مع الأضرار تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي".
ونوّه المصدر بأن "العدوان الإسرائيلي استهدف المهابط الرئيسية في مطاري حلب ودمشق الدوليين" وتشير المعلومات الأولية من مراسل سبوتنيك- حلب إلى خروج مطار حلب عن الخدمة.
وأكّد مراسل سبوتنيك في "اللاذقية": "لم يتم تسجيل أي عدوان على المنطقة الساحلية والأصوات التي سمعت ناجمة عن انفجار لحشوات الدفع الأولية للصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها شبكة الدفاع الجوي في المنطقة الساحية أثناء التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي.