https://sputnikarabic.ae/20231014/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يكشف-عن-معنويات-قوات-كييف-بعد-الهجوم-المضاد-1082011916.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن معنويات قوات كييف بعد الهجوم المضاد
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن معنويات قوات كييف بعد الهجوم المضاد
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الهجوم المضاد غير الفعال للقوات الأوكرانية أدى إلى إحباط معنويات الجيش الأوكراني. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T18:29+0000
2023-10-14T18:29+0000
2023-10-14T18:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين: "أطلق القادة جنودهم في هجوم أمامي، وعدم الرضا يتزايد، دعنا نقول، إن الموقف الهجومي يتناقص إلى حد ما، أصبح الناس محبطين. وهذا أمر طبيعي".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231014/ضابط-استخبارات-أمريكي-القوات-الأوكرانية-على-وشك-الانهيار-الكامل-1082004794.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن معنويات قوات كييف بعد الهجوم المضاد
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أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الهجوم المضاد غير الفعال للقوات الأوكرانية أدى إلى إحباط معنويات الجيش الأوكراني.
وقال سوسكين: "أطلق القادة جنودهم في هجوم أمامي، وعدم الرضا يتزايد، دعنا نقول، إن الموقف الهجومي يتناقص إلى حد ما، أصبح الناس محبطين. وهذا أمر طبيعي".
وأعرب سوسكين عن رأي مفاده أن الجيش الأوكراني لم يتمكن من تحقيق أي نتائج جدية خلال الهجوم المضاد. وفي الوقت نفسه، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة ليس فقط في القوة البشرية، ولكن أيضًا في المعدات والأسلحة.
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".