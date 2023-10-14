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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يكشف-عن-معنويات-قوات-كييف-بعد-الهجوم-المضاد-1082011916.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن معنويات قوات كييف بعد الهجوم المضاد
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن معنويات قوات كييف بعد الهجوم المضاد
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الهجوم المضاد غير الفعال للقوات الأوكرانية أدى إلى إحباط معنويات الجيش الأوكراني. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T18:29+0000
2023-10-14T18:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين: "أطلق القادة جنودهم في هجوم أمامي، وعدم الرضا يتزايد، دعنا نقول، إن الموقف الهجومي يتناقص إلى حد ما، أصبح الناس محبطين. وهذا أمر طبيعي".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231014/ضابط-استخبارات-أمريكي-القوات-الأوكرانية-على-وشك-الانهيار-الكامل-1082004794.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن معنويات قوات كييف بعد الهجوم المضاد

18:29 GMT 14.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الهجوم المضاد غير الفعال للقوات الأوكرانية أدى إلى إحباط معنويات الجيش الأوكراني.
وقال سوسكين: "أطلق القادة جنودهم في هجوم أمامي، وعدم الرضا يتزايد، دعنا نقول، إن الموقف الهجومي يتناقص إلى حد ما، أصبح الناس محبطين. وهذا أمر طبيعي".

وأعرب سوسكين عن رأي مفاده أن الجيش الأوكراني لم يتمكن من تحقيق أي نتائج جدية خلال الهجوم المضاد. وفي الوقت نفسه، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة ليس فقط في القوة البشرية، ولكن أيضًا في المعدات والأسلحة.

عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات أمريكي: القوات الأوكرانية على وشك الانهيار الكامل
14:41 GMT
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
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