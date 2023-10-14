https://sputnikarabic.ae/20231014/ضابط-استخبارات-أمريكي-القوات-الأوكرانية-على-وشك-الانهيار-الكامل-1082004794.html
ضابط استخبارات أمريكي: القوات الأوكرانية على وشك الانهيار الكامل
ضابط استخبارات أمريكي: القوات الأوكرانية على وشك الانهيار الكامل
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وأصبحت على وشك الانهيار الكامل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T14:41+0000
2023-10-14T14:41+0000
2023-10-14T14:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر: "خسائر القوات الأوكرانية هي مذهلة بكل بساطة. نعم، لا يزال لديهم بعض الاحتياطيات المتبقية، ولكن في جوهر الأمر هُزم الجيش الأوكراني، لقد تم تدميره ببساطة".وبحسب ريتر، لم يعد لدى نظام كييف أي أمل في أن يتمكن من ضرب روسيا.وختم ريتر: "أريد أن أقول إن ما يحدث الآن مأساوي للغاية بالنسبة للأوكرانيين".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231014/قنابل-روسية-تسقط-من-السماء-إلى-قلب-مخابئ-الجنود-الأوكرانيين-فيديو-1082002917.html
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روسيا
ضابط استخبارات أمريكي: القوات الأوكرانية على وشك الانهيار الكامل
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أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وأصبحت على وشك الانهيار الكامل.
وقال ريتر: "خسائر القوات الأوكرانية هي مذهلة بكل بساطة. نعم، لا يزال لديهم بعض الاحتياطيات المتبقية، ولكن في جوهر الأمر هُزم الجيش الأوكراني، لقد تم تدميره ببساطة".
وأضاف ريتر أنه تم إبلاغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالخسائر الفادحة في صفوف الدبابات ومركبات المشاة القتالية، كما تم تحذيره من أن المدفعية الأوكرانية دمرت بالكامل تقريبًا.
وبحسب ريتر، لم يعد لدى نظام كييف أي أمل في أن يتمكن من ضرب روسيا.
وختم ريتر: "أريد أن أقول إن ما يحدث الآن مأساوي للغاية بالنسبة للأوكرانيين".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة،
مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.