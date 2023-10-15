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أمريكا تعين مبعوثا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط
أمريكا تعين مبعوثا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط
قررت أمريكا، اليوم الأحد، تعيين مبعوث خاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط وقيادة الجهود الأمريكية للتخفيف من الأثر الإنساني للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T19:30+0000
2023-10-15T19:30+0000
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وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان: "عيّن الرئيس بايدن، السفير السابق، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، وسيقود المبعوث الخاص ساترفيلد الجهود الدبلوماسية الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل".وأضاف البيان: "سيشرف ساترفيلد على الاستجابة الإنسانية للهجمات الأخيرة البارزة التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، بالإضافة إلى دعم تنفيذ مبادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231015/عبد-اللهيان-الظروف-في-المنطقة-حساسة-للغاية-ومن-الممكن-أن-تخرج-عن-السيطرة-في-أي-لحظة-1082038713.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعين مبعوثا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط

19:30 GMT 15.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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قررت أمريكا، اليوم الأحد، تعيين مبعوث خاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط وقيادة الجهود الأمريكية للتخفيف من الأثر الإنساني للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان: "عيّن الرئيس بايدن، السفير السابق، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، وسيقود المبعوث الخاص ساترفيلد الجهود الدبلوماسية الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل".
وأضاف البيان: "سيشرف ساترفيلد على الاستجابة الإنسانية للهجمات الأخيرة البارزة التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، بالإضافة إلى دعم تنفيذ مبادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
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16:25 GMT
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
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