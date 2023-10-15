https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-اللواء-الميكانيكي-66-الأوكراني--عاجل-1082026781.html
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 الأوكراني
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T11:08+0000
2023-10-15T11:08+0000
2023-10-15T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفوغوروفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة بودليمان في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "على محور كراسني ليمان، صدت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.وتم استهداف تجمعات ومعدات للقوات الأوكرانية، في مناطق تورسكوي، غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 180 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين.وتم تدمير مستودعات الذخيرة للألوية الآلية 28 و31 ولواء الدفاع الإقليمي 116 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديليفكا وزيلانوي وتونينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 410 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-اتصالات-راديوية-لقوات-كييف-في-مطار-دنيبرو--عاجل-1082026325.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 الأوكراني
11:08 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفوغوروفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة بودليمان في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 50 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدفع "غفوزديكا".
وأضاف البيان: "على محور كراسني ليمان، صدت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.
وتم استهداف تجمعات ومعدات للقوات الأوكرانية، في مناطق تورسكوي، غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 180 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين.
وتابع البيان: "على محور دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، 5 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق أوريخوفو-فاسيليفكا ودوبوفو فاسيليفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تجمعات ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم تدمير مستودعات الذخيرة للألوية الآلية 28 و31 ولواء الدفاع الإقليمي 116 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديليفكا وزيلانوي وتونينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 410 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات.