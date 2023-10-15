https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يستهدف-قاعدة-لإصلاح-المعدات-لمسلحين-في-سوريا-1082045682.html
الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا
الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن القوات الجوية الروسية نفذت ثلاث غارات جوية على قاعدة لإصلاح... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T19:50+0000
2023-10-15T19:50+0000
2023-10-15T19:50+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال كوليت: "رداً على القصف المستمر من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية والأعيان المدنية، نفذت القوات الجوية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث غارات جوية على قاعدة إصلاح المركبات المدرعة للمسلحين".وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل ستة قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظوران في روسيا ودول عدة)، في إدلب خمس قذائف، وفي اللاذقية قذيفة واحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/سوريا-تعلن-استئناف-العمل-في-مطار-حلب-غدا-الاثنين-بعد-ضربات-إسرائيل-الجوية-1082045161.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا
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أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن القوات الجوية الروسية نفذت ثلاث غارات جوية على قاعدة لإصلاح معدات للتشكيلات المسلحة غير الشرعية في سوريا.
وقال كوليت: "رداً على القصف المستمر من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية والأعيان المدنية، نفذت القوات الجوية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث غارات جوية على قاعدة إصلاح المركبات المدرعة للمسلحين".
وأوضح كوليت أنه نتيجة لذلك، حيدت القوات الروسية أكثر من 20 مسلحًا، بالإضافة إلى تدمير ملاجئ وورش إصلاح للدبابات ومركبتين قتاليتين للمشاة ونحو عشر شاحنات صغيرة.
وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل ستة قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظوران في روسيا ودول عدة)، في إدلب خمس قذائف، وفي اللاذقية قذيفة واحدة.