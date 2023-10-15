https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يستهدف-قاعدة-لإصلاح-المعدات-لمسلحين-في-سوريا-1082045682.html

الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا

الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا

أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن القوات الجوية الروسية نفذت ثلاث غارات جوية على قاعدة لإصلاح... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T19:50+0000

2023-10-15T19:50+0000

2023-10-15T19:50+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

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وقال كوليت: "رداً على القصف المستمر من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية والأعيان المدنية، نفذت القوات الجوية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث غارات جوية على قاعدة إصلاح المركبات المدرعة للمسلحين".وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل ستة قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظوران في روسيا ودول عدة)، في إدلب خمس قذائف، وفي اللاذقية قذيفة واحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231015/سوريا-تعلن-استئناف-العمل-في-مطار-حلب-غدا-الاثنين-بعد-ضربات-إسرائيل-الجوية-1082045161.html

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