عربي
https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يستهدف-قاعدة-لإصلاح-المعدات-لمسلحين-في-سوريا-1082045682.html
الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا
الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن القوات الجوية الروسية نفذت ثلاث غارات جوية على قاعدة لإصلاح... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T19:50+0000
2023-10-15T19:50+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101598/79/1015987954_0:144:2405:1497_1920x0_80_0_0_f8a8daa10e505db3c78178fa24e0d54e.jpg
وقال كوليت: "رداً على القصف المستمر من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية والأعيان المدنية، نفذت القوات الجوية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث غارات جوية على قاعدة إصلاح المركبات المدرعة للمسلحين".وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل ستة قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظوران في روسيا ودول عدة)، في إدلب خمس قذائف، وفي اللاذقية قذيفة واحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/سوريا-تعلن-استئناف-العمل-في-مطار-حلب-غدا-الاثنين-بعد-ضربات-إسرائيل-الجوية-1082045161.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101598/79/1015987954_109:0:2297:1641_1920x0_80_0_0_93913ac7c156d24ab687c8d28f02a66f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا

19:50 GMT 15.10.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradovالمقاتلة الروسية "سو-24" تحلق من مطار القاعدة العسكرية "حميميم" في سوريا.
المقاتلة الروسية سو-24 تحلق من مطار القاعدة العسكرية حميميم في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأن القوات الجوية الروسية نفذت ثلاث غارات جوية على قاعدة لإصلاح معدات للتشكيلات المسلحة غير الشرعية في سوريا.
وقال كوليت: "رداً على القصف المستمر من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية والأعيان المدنية، نفذت القوات الجوية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث غارات جوية على قاعدة إصلاح المركبات المدرعة للمسلحين".

وأوضح كوليت أنه نتيجة لذلك، حيدت القوات الروسية أكثر من 20 مسلحًا، بالإضافة إلى تدمير ملاجئ وورش إصلاح للدبابات ومركبتين قتاليتين للمشاة ونحو عشر شاحنات صغيرة.

مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
سوريا تعلن استئناف العمل في مطار حلب غدا الاثنين بعد ضربات إسرائيل الجوية
19:34 GMT
وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل ستة قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظوران في روسيا ودول عدة)، في إدلب خمس قذائف، وفي اللاذقية قذيفة واحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала