https://sputnikarabic.ae/20231015/سوريا-تعلن-استئناف-العمل-في-مطار-حلب-غدا-الاثنين-بعد-ضربات-إسرائيل-الجوية-1082045161.html

سوريا تعلن استئناف العمل في مطار حلب غدا الاثنين بعد ضربات إسرائيل الجوية

سوريا تعلن استئناف العمل في مطار حلب غدا الاثنين بعد ضربات إسرائيل الجوية

أعلنت وزارة النقل السورية، مساء اليوم الأحد، عن أن "مطار حلب سيستأنف عملياته صباح غد الاثنين بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى خروجه عن الخدمة". 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T19:34+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن الوزارة قولها إن "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من يوم غد الاثنين الثامنة صباحا بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".ويوم الخميس الماضي، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية ما أدى إلى خروج مطار حلب عن الخدمة، قبالة السواحل السورية وكذلك مطار دمشق الدولي.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، شن هجمات على مصدر إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.على جانب آخر، أفاد مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مدرج مطار حلب الدولي، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة به وخروجه من جديد عن الخدمة، وذلك بعد انتهاء عمليات إصلاحه مساء أمس من عدوان سابق.من جهته، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، "تدمير مطار حلب الدولي مجددا ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه إسرائيل.وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي يعلن تدمير مطار حلب مجددا، ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية الساعة الماضية".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول ، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.فيما أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231015/مسؤول-إسرائيلي-كبير-يتهم-إيران-بمحاولة-فتح-جبهة-حرب-ثانية-بنشر-أسلحة-في-سوريا-أو-عبرها-1082021917.html

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