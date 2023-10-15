عربي
https://sputnikarabic.ae/20231015/الخارجية-الصينية-الظلم-التاريخي-ضد-فلسطين-لا-يمكن-أن-يستمر-1082019976.html
الخارجية الصينية: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر
الخارجية الصينية: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الصين تعتقد أن الظلم التاريخي ضد فلسطين والذي استمر لأكثر من نصف قرن... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T06:02+0000
2023-10-15T06:02+0000
طوفان الأقصى
العالم
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "تعمل الصين حاليا بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".وأضاف: "تعتقد الصين أن الظلم التاريخي الذي يحدث ضد فلسطين منذ أكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر".وقال: "تصرفات إسرائيل تجاوزت الدفاع عن النفس، ويجب عليها الاستجابة بجدية لنداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ووقف ما يحدث لسكان قطاع غزة".بدوره، أشار إبن فرحان إلى أن المملكة العربية السعودية تعارض إعادة توطين إسرائيل القسري لسكان غزة خارج المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/الخامس-منذ-بدء-الحرب-على-غزة-نتنياهو-يجري-اتصالا-هاتفيا-بالرئيس-بايدن-1082014144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_563751bc7613648319ed6ed2a4f892eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

الخارجية الصينية: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر

06:02 GMT 15.10.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الصين تعتقد أن الظلم التاريخي ضد فلسطين والذي استمر لأكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "تعمل الصين حاليا بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".

ووفقا له، فإن الأولوية القصوى هي ضمان سلامة المدنيين، وفتح قنوات المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وحماية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

وأضاف: "تعتقد الصين أن الظلم التاريخي الذي يحدث ضد فلسطين منذ أكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر".

وأشار وانغ يي إلى أنه يتعين على جميع الدول المحبة للسلام والعدالة أن تتحدث علنًا وتطالب بوضوح بالتنفيذ السريع لخطة "دولتين لشعبيين".

وقال: "تصرفات إسرائيل تجاوزت الدفاع عن النفس، ويجب عليها الاستجابة بجدية لنداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ووقف ما يحدث لسكان قطاع غزة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
الخامس منذ بدء الحرب على غزة.. نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس بايدن
أمس, 20:20 GMT
بدوره، أشار إبن فرحان إلى أن المملكة العربية السعودية تعارض إعادة توطين إسرائيل القسري لسكان غزة خارج المنطقة.

وحث إبن فرحان، جمهورية الصين الشعبية بحكم دورها كعضو دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала