https://sputnikarabic.ae/20231015/الخارجية-الصينية-الظلم-التاريخي-ضد-فلسطين-لا-يمكن-أن-يستمر-1082019976.html
الخارجية الصينية: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر
الخارجية الصينية: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الصين تعتقد أن الظلم التاريخي ضد فلسطين والذي استمر لأكثر من نصف قرن... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T06:02+0000
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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "تعمل الصين حاليا بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".وأضاف: "تعتقد الصين أن الظلم التاريخي الذي يحدث ضد فلسطين منذ أكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر".وقال: "تصرفات إسرائيل تجاوزت الدفاع عن النفس، ويجب عليها الاستجابة بجدية لنداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ووقف ما يحدث لسكان قطاع غزة".بدوره، أشار إبن فرحان إلى أن المملكة العربية السعودية تعارض إعادة توطين إسرائيل القسري لسكان غزة خارج المنطقة.
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طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
الخارجية الصينية: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر
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صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الصين تعتقد أن الظلم التاريخي ضد فلسطين والذي استمر لأكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "تعمل الصين حاليا بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".
ووفقا له، فإن الأولوية القصوى هي ضمان سلامة المدنيين، وفتح قنوات المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وحماية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وأضاف: "تعتقد الصين أن الظلم التاريخي الذي يحدث ضد فلسطين منذ أكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر".
وأشار وانغ يي إلى أنه يتعين على جميع الدول المحبة للسلام والعدالة أن تتحدث علنًا وتطالب بوضوح بالتنفيذ السريع لخطة "دولتين لشعبيين".
وقال: "تصرفات إسرائيل تجاوزت الدفاع عن النفس، ويجب عليها الاستجابة بجدية لنداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ووقف ما يحدث لسكان قطاع غزة".
بدوره، أشار إبن فرحان إلى أن المملكة العربية السعودية تعارض إعادة توطين إسرائيل القسري لسكان غزة خارج المنطقة.
وحث إبن فرحان، جمهورية الصين الشعبية بحكم دورها كعضو دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة.