https://sputnikarabic.ae/20231015/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-أسقطت-ليلا-27-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1082018045.html
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلا 27 مسيرة أوكرانية -عاجل
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلا 27 مسيرة أوكرانية -عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلاً 27 طائرة مسيرة أوكرانية. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T01:06+0000
2023-10-15T01:06+0000
2023-10-15T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وقال بيان الدفاع الروسية، "الليلة، أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 27 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 18 منها فوق مقاطعة كورسك واثنتين في الجو فوق بيلغورود".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلا 27 مسيرة أوكرانية -عاجل
01:06 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 01:13 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلاً 27 طائرة مسيرة أوكرانية.
وقال بيان الدفاع الروسية، "الليلة، أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 27 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 18 منها فوق مقاطعة كورسك واثنتين في الجو فوق بيلغورود".