https://sputnikarabic.ae/20231015/الصحة-العالمية-أوامر-الإخلاء-الإسرائيلية-لمستشفيات-شمال-غزة-تعني-الحكم-بالإعدام-على-المرضى-1082018296.html

الصحة العالمية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمستشفيات شمال غزة تعني الحكم بالإعدام على المرضى

الصحة العالمية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمستشفيات شمال غزة تعني الحكم بالإعدام على المرضى

دعت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، إسرائيل بإلغاء أوامر الإخلاء التي تستهدف 22 مستشفى في شمال قطاع غزة، حيث يتم علاج مئات المرضى. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T02:00+0000

2023-10-15T02:00+0000

2023-10-15T02:00+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

منظمة الصحة العالمية

أخبار إسرائيل اليوم

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وحذرت المنظمة من أن إجبار المرضى والعاملين الصحيين على مغادرة تلك المستشفيات سيزيد من الكارثة الإنسانية، ويضر بالصحة العامة في المنطقة.وأشار البيان إلى أن المديرين والعاملين في المستشفيات يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة، حيث يجب عليهم أن يتخلوا عن المرضى في زمن القصف أو يخاطروا بحياتهم، أثناء محاولتهم نقل المرضى إلى مستشفيات غير مجهزة لاستقبالهم.إلى جانب ذلك، يجد الآلاف من النازحين في شمال قطاع غزة نفسهم يبحثون عن مأوى حول المستشفيات، مستخدمين تلك المناطق كملاذ آمن من العنف، ولكن حياتهم تكون معرضة للخطر عندما تتعرض المرافق الصحية للقصف.وفي ختام بيانها، حثت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على الالتزام الفوري بسحب أوامر الإخلاء للمستشفيات في شمال غزة والعمل على حماية المرافق الصحية والعاملين فيها والمرضى والمدنيين. كما كررت نداءها لضمان التسليم الفوري والآمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, أخبار إسرائيل اليوم