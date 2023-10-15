https://sputnikarabic.ae/20231015/خبير-لدى-البنتاغون-يتحدث-عن-سلوك-زيلينسكي-المهين-1082046151.html
خبير لدى البنتاغون يتحدث عن سلوك زيلينسكي "المهين"
خبير لدى البنتاغون يتحدث عن سلوك زيلينسكي "المهين"
أفاد الخبير السابق لدى البنتاغون، ديفيد باين، بأن مطالب فلاديمير زيلينسكي المستمرة بتقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا أدت إلى نفور الحلفاء الغربيين منه. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T20:36+0000
2023-10-15T20:36+0000
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وقال باين على موقع "يوتيوب": "أعتقد أن زيلينسكي يشبه الطفل المدلل. فهو لا يحصل دائمًا على ما يكفي مما يتم توفيره إلى أوكرانيا. إنه ناكر للجميل بشكل لا يصدق. لقد أدى ذلك إلى نفور حلفائه الرئيسيين في الغرب".وأكد باين أن التوتر في العلاقات بينهما كان ملحوظا، وخاصة عندما طالب زيلينسكي بنقل طائرات من طراز "إف-16" ودبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.ولفت باين الانتباه إلى حقيقة أن كييف واجهت أخيرا مشكلات مع بولندا، وهددت وارسو بوقف الإمدادات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-سياسة-بوتين-تجاه-أوكرانيا-1082039740.html
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خبير لدى البنتاغون يتحدث عن سلوك زيلينسكي "المهين"
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أفاد الخبير السابق لدى البنتاغون، ديفيد باين، بأن مطالب فلاديمير زيلينسكي المستمرة بتقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا أدت إلى نفور الحلفاء الغربيين منه.
وقال باين على موقع "يوتيوب": "أعتقد أن زيلينسكي يشبه الطفل المدلل. فهو لا يحصل دائمًا على ما يكفي مما يتم توفيره إلى أوكرانيا. إنه ناكر للجميل بشكل لا يصدق. لقد أدى ذلك إلى نفور حلفائه الرئيسيين في الغرب".
وأشار باين إلى أن سلوك زيلينسكي أدى إلى خلافات حتى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد باين أن التوتر في العلاقات بينهما كان ملحوظا، وخاصة عندما طالب زيلينسكي بنقل طائرات من طراز "إف-16" ودبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
ولفت باين الانتباه إلى حقيقة أن كييف واجهت أخيرا مشكلات مع بولندا، وهددت وارسو بوقف الإمدادات العسكرية.
وأعرب باين عن رأي مفاده أنه من الصعب للغاية التعاون مع زيلينسكي لأنه "يتصرف بطريقة متطلبة ومهينة إذا لم نمنحه كل ما يريد".