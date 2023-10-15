عربي
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231015/خبير-لدى-البنتاغون-يتحدث-عن-سلوك-زيلينسكي-المهين-1082046151.html
خبير لدى البنتاغون يتحدث عن سلوك زيلينسكي "المهين"
خبير لدى البنتاغون يتحدث عن سلوك زيلينسكي "المهين"
أفاد الخبير السابق لدى البنتاغون، ديفيد باين، بأن مطالب فلاديمير زيلينسكي المستمرة بتقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا أدت إلى نفور الحلفاء الغربيين منه. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T20:36+0000
2023-10-15T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg
وقال باين على موقع "يوتيوب": "أعتقد أن زيلينسكي يشبه الطفل المدلل. فهو لا يحصل دائمًا على ما يكفي مما يتم توفيره إلى أوكرانيا. إنه ناكر للجميل بشكل لا يصدق. لقد أدى ذلك إلى نفور حلفائه الرئيسيين في الغرب".وأكد باين أن التوتر في العلاقات بينهما كان ملحوظا، وخاصة عندما طالب زيلينسكي بنقل طائرات من طراز "إف-16" ودبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.ولفت باين الانتباه إلى حقيقة أن كييف واجهت أخيرا مشكلات مع بولندا، وهددت وارسو بوقف الإمدادات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-سياسة-بوتين-تجاه-أوكرانيا-1082039740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_187:0:2367:1635_1920x0_80_0_0_2a91a2f997efe1f68216c284a512ec84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير لدى البنتاغون يتحدث عن سلوك زيلينسكي "المهين"

20:36 GMT 15.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد الخبير السابق لدى البنتاغون، ديفيد باين، بأن مطالب فلاديمير زيلينسكي المستمرة بتقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا أدت إلى نفور الحلفاء الغربيين منه.
وقال باين على موقع "يوتيوب": "أعتقد أن زيلينسكي يشبه الطفل المدلل. فهو لا يحصل دائمًا على ما يكفي مما يتم توفيره إلى أوكرانيا. إنه ناكر للجميل بشكل لا يصدق. لقد أدى ذلك إلى نفور حلفائه الرئيسيين في الغرب".

وأشار باين إلى أن سلوك زيلينسكي أدى إلى خلافات حتى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
ضابط أمريكي يتحدث عن سياسة بوتين تجاه أوكرانيا
17:28 GMT
وأكد باين أن التوتر في العلاقات بينهما كان ملحوظا، وخاصة عندما طالب زيلينسكي بنقل طائرات من طراز "إف-16" ودبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
ولفت باين الانتباه إلى حقيقة أن كييف واجهت أخيرا مشكلات مع بولندا، وهددت وارسو بوقف الإمدادات العسكرية.
وأعرب باين عن رأي مفاده أنه من الصعب للغاية التعاون مع زيلينسكي لأنه "يتصرف بطريقة متطلبة ومهينة إذا لم نمنحه كل ما يريد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала