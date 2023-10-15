https://sputnikarabic.ae/20231015/صاروخ-فلسطيني-يقاطع-برلمانيا-إسرائيليا-أثناء-لقاء-تلفزيوني-فيديو-1082033460.html
صاروخ فلسطيني يقاطع برلمانيا إسرائيليا أثناء لقاء تلفزيوني... فيديو
صاروخ فلسطيني يقاطع برلمانيا إسرائيليا أثناء لقاء تلفزيوني... فيديو
انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة هروب عضو الكنيست الإسرائيلي، داني دانون، لحظة سقوط صاروخ فلسطيني، أثناء لقاء تلفزيوني كان يجريه في مدينة سديروت. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T13:30+0000
2023-10-15T13:30+0000
2023-10-15T13:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
اسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081865975_0:152:1465:976_1920x0_80_0_0_d0b65887b6106ee27bd7348c4b986d8c.jpg
ويظهر في الفيديو كيف هرب دانون مع الوفد المرافق له، بعد انطلاق صافرات الإنذار، خلال لقاء تلفزيوني كان يجريه، جراء سقوط صاروخ فلسطيني على مدينة سديروت في إطار عملية "طوفان الأقصى".وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
اسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081865975_79:0:1380:976_1920x0_80_0_0_4c4deb03a16fc92481186e94dd052957.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
صاروخ فلسطيني يقاطع برلمانيا إسرائيليا أثناء لقاء تلفزيوني... فيديو
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة هروب عضو الكنيست الإسرائيلي، داني دانون، لحظة سقوط صاروخ فلسطيني، أثناء لقاء تلفزيوني كان يجريه في مدينة سديروت.
ويظهر في الفيديو كيف هرب دانون مع الوفد المرافق له، بعد انطلاق صافرات الإنذار، خلال لقاء تلفزيوني كان يجريه، جراء سقوط صاروخ فلسطيني على مدينة سديروت في إطار عملية "طوفان الأقصى".
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة
عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".