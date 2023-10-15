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ضابط أمريكي: إسرائيل ستحرم أوكرانيا من الأسلحة الغربية
ضابط أمريكي: إسرائيل ستحرم أوكرانيا من الأسلحة الغربية
صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن السلطات الإسرائيلية لن تستثني فلاديمير زيلينسكي، وستقوم "بنزع" الأسلحة الغربية من أوكرانيا. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T18:02+0000
2023-10-15T18:02+0000
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وقال شافير: "خاصة بعد فضيحة التصفيق للنازيين في البرلمان الكندي. إنهم (الحكومة الإسرائيلية) سيبذلون قصارى جهدهم للحصول على أسلحة إضافية لمهامهم".وأضاف شافير: "عندما طلبت إسرائيل المساعدة، اتضح أننا نحن أنفسنا (الأمريكيون) بحاجة إلى احتياطيات من الأسلحة. وسيتعين على أمريكا الاختيار إما دعم أوكرانيا أو إسرائيل. وستختار واشنطن إسرائيل. وزيلينسكي يعرف ذلك".وختم شافير بأن هذا الوضع سيضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف صعب للغاية.وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-في-غزة-ستكون-قوية-ومميتة-وستغير-الوضع-للأبد-1082033924.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

ضابط أمريكي: إسرائيل ستحرم أوكرانيا من الأسلحة الغربية

18:02 GMT 15.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن السلطات الإسرائيلية لن تستثني فلاديمير زيلينسكي، وستقوم "بنزع" الأسلحة الغربية من أوكرانيا.
وقال شافير: "خاصة بعد فضيحة التصفيق للنازيين في البرلمان الكندي. إنهم (الحكومة الإسرائيلية) سيبذلون قصارى جهدهم للحصول على أسلحة إضافية لمهامهم".

وأشار شافير إلى أن أمريكا أفرغت ترساناتها بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف شافير: "عندما طلبت إسرائيل المساعدة، اتضح أننا نحن أنفسنا (الأمريكيون) بحاجة إلى احتياطيات من الأسلحة. وسيتعين على أمريكا الاختيار إما دعم أوكرانيا أو إسرائيل. وستختار واشنطن إسرائيل. وزيلينسكي يعرف ذلك".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة ستكون قوية ومميتة وستغير الوضع للأبد
13:36 GMT
وختم شافير بأن هذا الوضع سيضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف صعب للغاية.
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
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