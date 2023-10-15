https://sputnikarabic.ae/20231015/نقيب-صيادلة-لبنان-مريض-السرطان-لا-يقدر-على-شراء-الأدوية-وليس-هناك-خيار-سوى-دعمها-1082032312.html
نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها
نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: النّقص الحاد في الأدوية في لبنان بعد وقف الدعم عنها، شهر أكتوبر الوردي وأهمية التوعية بالكشف... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T12:47+0000
2023-10-15T12:47+0000
2023-10-15T12:47+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082032117_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_25c933e48e0283228905e97ab3a1df22.png
نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها
نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها
لا خيار أمام المرضىتأثرت بشكل كبير معظم القطاعات الوطنية لا سيما الصحية منها في لبنان، نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة، وأدى ذلك إلى ارتفاع شديد في أسعار الأدوية ونقص حاد في توفّرها بعد وقف الدعم عنها. الأمر الذي دفع بالعديد من الأسر إلى استبدالها بأدوية أرخص ثمنا أو حتى التخلي عن تناولها لعدم توفر السيولة المادية.عن هذا الموضوع، قال نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم لبرنامج "صدى الحياة":وعن الوضع الصحي في لبنان وفقدان الأدوية، تحدّث الدكتور سامي حجيج، رئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082032117_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_55b881813282b8ca5b3244f8623863c7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
صدى الحياة, аудио
نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها
تابعنا عبر
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: النّقص الحاد في الأدوية في لبنان بعد وقف الدعم عنها، شهر أكتوبر الوردي وأهمية التوعية بالكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، عقار روسي جديد يكافح مرض السرطان بنسبة 100%، نحو 4 ملايين شخص في لبنان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، رحيل الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض.
لا خيار أمام المرضى
تأثرت بشكل كبير معظم القطاعات الوطنية لا سيما الصحية منها في لبنان، نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة، وأدى ذلك إلى ارتفاع شديد في أسعار الأدوية ونقص حاد في توفّرها بعد وقف الدعم عنها. الأمر الذي دفع بالعديد من الأسر إلى استبدالها بأدوية أرخص ثمنا أو حتى التخلي عن تناولها لعدم توفر السيولة المادية.
عن هذا الموضوع، قال نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هذه تعتبر مجزرة بحق الشعب اللبناني، فاليوم ليس هناك خيار آخر سوى دعم الأدوية، لأن مريض السرطان ليس له القدرة المادية لشرائها، وأغلب الأدوية المتوفرة في السوق السوداء، مهرّبة وأغلبها مزورة".
وعن الوضع الصحي في لبنان وفقدان الأدوية، تحدّث الدكتور سامي حجيج، رئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة لبرنامجنا:
"إنّ القطاع الصحي في لبنان، يعاني من مشاكل كثيرة منذ بداية عام 2020، وما زالت مستمرة، فهناك حوالي 2500 طبيب من مختلف الاختصاصات غادروا البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية المعيشية، والتي هي أسوء أزمة في تاريخ لبنان. لذلك أغلب المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لا يستطيعون الذهاب إلى الطبيب للمعاينة السريرية، وإن استطاعوا، فليس لديهم الأموال لشراء الأدوية بأسعار عالية جدا، وهي مفقودة في الوقت نفسه، وقد يلجأون إلى الأدوية البديلة وربما تكون مغشوشة وغير نافعة لهم".
التفاصيل في الملف الصوتي...