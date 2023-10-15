https://sputnikarabic.ae/20231015/نقيب-صيادلة-لبنان-مريض-السرطان-لا-يقدر-على-شراء-الأدوية-وليس-هناك-خيار-سوى-دعمها-1082032312.html

نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها

نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: النّقص الحاد في الأدوية في لبنان بعد وقف الدعم عنها، شهر أكتوبر الوردي وأهمية التوعية بالكشف... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T12:47+0000

2023-10-15T12:47+0000

2023-10-15T12:47+0000

راديو

صدى الحياة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082032117_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_25c933e48e0283228905e97ab3a1df22.png

نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها نقيب صيادلة لبنان: مريض السرطان لا يقدر على شراء الأدوية وليس هناك خيار سوى دعمها

لا خيار أمام المرضىتأثرت بشكل كبير معظم القطاعات الوطنية لا سيما الصحية منها في لبنان، نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة، وأدى ذلك إلى ارتفاع شديد في أسعار الأدوية ونقص حاد في توفّرها بعد وقف الدعم عنها. الأمر الذي دفع بالعديد من الأسر إلى استبدالها بأدوية أرخص ثمنا أو حتى التخلي عن تناولها لعدم توفر السيولة المادية.عن هذا الموضوع، قال نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم لبرنامج "صدى الحياة":وعن الوضع الصحي في لبنان وفقدان الأدوية، تحدّث الدكتور سامي حجيج، رئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

صدى الحياة, аудио