https://sputnikarabic.ae/20231015/وزيرا-خارجية-روسيا-والبرازيل-يناقشان-التصعيد-الإسرائيلي-الفلسطيني--1082041084.html
وزيرا خارجية روسيا والبرازيل يناقشان التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني
وزيرا خارجية روسيا والبرازيل يناقشان التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البرازيلي، ماورو فييرا، الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الإضافية المحتملة نحو وقف... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T18:38+0000
2023-10-15T18:38+0000
2023-10-15T18:38+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الإضافية المحتملة نحو وقف التصعيد. وتم التأكيد على الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين ومنع انتشار الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة".وأضاف البيان: "أشار الجانب الروسي إلى أنه لا يوجد بديل عن العودة إلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين من خلال الإطار القانوني الدولي المعترف به عموما لعملية التسوية في الشرق الأوسط، والتي ينبغي أن يكون هدفها النهائي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وعاصمتها القدس الشرقية، وتتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-إسرائيل-ستحرم-أوكرانيا-من-الأسلحة-الغربية-1082040396.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
وزيرا خارجية روسيا والبرازيل يناقشان التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني
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ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البرازيلي، ماورو فييرا، الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الإضافية المحتملة نحو وقف التصعيد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الإضافية المحتملة نحو وقف التصعيد. وتم التأكيد على الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين ومنع انتشار الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة".
وأضاف البيان: "أشار الجانب الروسي إلى أنه لا يوجد بديل عن العودة إلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين من خلال الإطار القانوني الدولي المعترف به عموما لعملية التسوية في الشرق الأوسط، والتي ينبغي أن يكون هدفها النهائي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وعاصمتها القدس الشرقية، وتتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة
عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".