https://sputnikarabic.ae/20231016/أوروبا-تدفع-أكثر-من-نصف-صادراتها-الروسية-بالروبل--1082080670.html

بيانات المركزي الروسي: أوروبا تدفع أكثر من نصف صادراتها الروسية بالروبل

بيانات المركزي الروسي: أوروبا تدفع أكثر من نصف صادراتها الروسية بالروبل

أظهر تحليل لبيانات البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف صادرات روسيا إلى أوروبا في أغسطس/آب الماضي تم دفعها بالروبل، وهو الأمر الذي يحدث للمرة... 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T23:22+0000

2023-10-16T23:22+0000

2023-10-16T23:23+0000

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ووفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات البنك المركزي، ارتفعت نسبة الروبل كوسيلة للدفع عن صادرات روسيا إلى أوروبا في أغسطس/آب بنسبة 4 نقاط مئوية، لتصل إلى 53.1٪، وهي قريبة جدًا من الذروة التاريخية التي سُجلت في يونيو/ حزيران من هذا العام (53.2٪).وكان 34.1٪ من المعاملات بعملات الدول غير الصديقة، بينما كانت النسبة المتبقية 12.8٪ تتم بوساطة عملات أخرى. وللمرة الأولى، تجاوزت نسبة الدفع بالروبل لصادرات روسيا إلى أوروبا النصف في مايو/آيار من هذا العام.أما في منطقة حوض البحر الكاريبي، فقد انتقلت تقريبًا بالكامل إلى الدفع بالروبل: وارتفعت نسبته في الشهر الأخير من الصيف بنسبة 5.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 83.8٪، في حين كانت النسبة المتعلقة بعملات الدول غير الصديقة 14.4٪، والباقي 1.9٪ فقط.وفي آسيا وأفريقيا، كانت العمليات الروسية تُسدد أساسًا بعملات دول صديقة، وبلغت نسبتها 40.6٪ في التعاملات مع الدول الآسيوية ووصلت إلى أعلى نسبة في تاريخ المراقبة عند 78.8٪ فيما يتعلق بالدول الإفريقية. وفي هذه المناطق، كان الروبل يحتل المركز الثاني بنسبة 36٪ و11.5٪ على التوالي.أما في أمريكا، كانت العمليات على السلع والخدمات الروسية تُسدد في الغالب باستخدام "العملات السامة" - حيث كانت تشكل 76.7٪ من جميع العمليات.وكان نحو 20.6٪ منها تدفع بالروبل، في حين أن 2.7٪ كانت تدفع باليوان. وفي الوقت نفسه، كانت "العملات السامة" تهيمن في أوقيانيا، حيث تشكلت بنسبة 50.2٪ في التسويات، فيما احتل الروبل المركز الثاني بنسبة 48٪، وكانت النسبة المتبقية 1.8٪ تدفع بعملات الدول الصديقة.

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