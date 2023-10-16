https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-الإسرائيلي-القوات-المسلحة-الإسرائيلية-تنفذ-ضربات-على-أهداف-لحزب-الله-في-لبنان-1082080239.html
القوات الإسرائيلية تنفذ ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان
القوات الإسرائيلية تنفذ ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته تنفذ ضربات ضد "حزب الله" اللبناني. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T22:41+0000
2023-10-16T22:41+0000
2023-10-16T22:50+0000
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القوات الإسرائيلية تنفذ ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان
22:41 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 22:50 GMT 16.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته تنفذ ضربات ضد "حزب الله" اللبناني.