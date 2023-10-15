https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مواقع-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-مجددا-1082046350.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان مجددا
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان مجددا
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، "استهداف مواقع لحزب الله مجددا في جنوب لبنان". 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T20:31+0000
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وقال الجيش، في بيان له، إن "قواته تستهدف الآن أهدافا لحزب الله في لبنان"، فيما قالت قناة "المنار" إن "مسيّرة إسرائيلية معادية أغارت بصاروخين على هدفٍ في تلة العويضة غربي كفركلا جنوبي لبنان قرب مركز للجيش اللبناني من دون وقوع إصابات".من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت بصاروخين مستهدفة تلة "العويضة" غربي كفركلا قرب مركز للجيش دون وقوع إصابات".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة". وقال "حزب الله"، إن "المقاومة، هاجمت خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك في أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.جاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20231015/حزب-الله-أي-عدوان-إسرائيلي-على-لبنان-سيقابل-بالرد-القاسي-والعاجل-1082039101.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان مجددا
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، "استهداف مواقع لحزب الله مجددا في جنوب لبنان".
وقال الجيش، في بيان له، إن "قواته تستهدف الآن أهدافا لحزب الله في لبنان"، فيما قالت قناة "المنار" إن "مسيّرة إسرائيلية معادية أغارت بصاروخين على هدفٍ في تلة العويضة غربي كفركلا جنوبي لبنان قرب مركز للجيش اللبناني من دون وقوع إصابات".
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
في لبنان، بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت بصاروخين مستهدفة تلة "العويضة" غربي كفركلا قرب مركز للجيش دون وقوع إصابات".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة
". وقال "حزب الله"، إن "المقاومة، هاجمت خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"
، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك في أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.
جاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.