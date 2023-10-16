https://sputnikarabic.ae/20231016/الكرملين-بوتين-يبلغ-نتنياهو-بخطوات-روسيا-لتطبيع-الأوضاع-في-قطاع-غزة--1082073560.html
الكرملين: بوتين يبلغ نتنياهو بخطوات روسيا لتطبيع الأوضاع في قطاع غزة
الكرملين: بوتين يبلغ نتنياهو بخطوات روسيا لتطبيع الأوضاع في قطاع غزة
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخطوات التي اتخذتها روسيا الاتحادية لتطبيع الوضع ومنع المزيد من التصعيد والكارثة الإنسانية في... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T17:40+0000
2023-10-16T17:40+0000
2023-10-16T17:40+0000
العالم
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو... أبلغه فلاديمير بوتين بالخطوات التي اتخذتها روسيا للمساعدة في تطبيع الوضع، ومنع المزيد من تصعيد العنف ومنع وقوع أعمال عنف.وكما تم تأكيد استعداد الجانب الروسي لمواصلة القيام بعمل هادف من أجل إنهاء المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وتحقيق تسوية سلمية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين أجرى اتصالات مع زعماء كل من سوريا وإيران ومصر وفلسطين، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي.ووفقا لأوشاكوف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231016/بوتين-والسيسي-يجريان-محادثة-هاتفية-1082070598.html
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العالم, روسيا
الكرملين: بوتين يبلغ نتنياهو بخطوات روسيا لتطبيع الأوضاع في قطاع غزة
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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخطوات التي اتخذتها روسيا الاتحادية لتطبيع الوضع ومنع المزيد من التصعيد والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو... أبلغه فلاديمير بوتين بالخطوات التي اتخذتها روسيا للمساعدة في تطبيع الوضع، ومنع المزيد من تصعيد العنف ومنع وقوع أعمال عنف.
وكما تم تأكيد استعداد الجانب الروسي لمواصلة القيام بعمل هادف من أجل إنهاء المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وتحقيق تسوية سلمية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وجاء في البيان أنه "تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي عن النقاط الرئيسية للاتصالات الهاتفية التي جرت اليوم مع رؤساء فلسطين ومصر وإيران وسوريا".
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين أجرى اتصالات مع زعماء كل من سوريا وإيران ومصر وفلسطين، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ووفقا لأوشاكوف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.