https://sputnikarabic.ae/20231016/الولايات-المتحدة-تختار-نحو-ألفي-عسكري-لإرسالهم-إلى-إسرائيل-1082078252.html
الولايات المتحدة تختار نحو ألفي عسكري لإرسالهم إلى إسرائيل
الولايات المتحدة تختار نحو ألفي عسكري لإرسالهم إلى إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة اختارت نحو ألفي جندي لنشرهم في إسرائيل. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T18:50+0000
2023-10-16T18:50+0000
2023-10-16T18:50+0000
رصد عسكري
إسرائيل
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ونقلت صحف أمريكية عن ممثلي وزارة الدفاع في البلاد قولهم: "إن القوات مكلفة بمهام مثل تقديم المشورة والدعم الطبي. وهي تتألف من ممثلين عن جميع القوات المسلحة وليس المقصود منها المشاركة في العمليات القتالية".ويذكر أن القوات منتشرة حاليًا في الشرق الأوسط وخارج المنطقة، بما في ذلك في أوروبا.وفي وقت سابق أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة تضاعف وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمنع "حزب الله" اللبناني، وكذلك إيران وسوريا، من دخول الصراع. وتم إرسال المجموعة الثانية من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20231016/لجنة-تحقيق-الأمم-المتحدة-الهجمات-الإسرائيلية-غير-المتناسبة-على-غزة-تعتبر-جريمة-حرب-1082072643.html
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إسرائيل
الولايات المتحدة تختار نحو ألفي عسكري لإرسالهم إلى إسرائيل
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة اختارت نحو ألفي جندي لنشرهم في إسرائيل.
ونقلت صحف أمريكية عن ممثلي وزارة الدفاع في البلاد قولهم: "إن القوات مكلفة بمهام مثل تقديم المشورة والدعم الطبي. وهي تتألف من ممثلين عن جميع القوات المسلحة وليس المقصود منها المشاركة في العمليات القتالية".
ويذكر أن القوات منتشرة حاليًا في الشرق الأوسط وخارج المنطقة، بما في ذلك في أوروبا.
وفي وقت سابق أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة تضاعف وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمنع "حزب الله" اللبناني، وكذلك إيران وسوريا، من دخول الصراع. وتم إرسال المجموعة الثانية من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.