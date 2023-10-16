https://sputnikarabic.ae/20231016/خبير-سياسي-يكشف-عن-تداعيات-طوفان-الأقصى-1082057540.html

خبير سياسي يكشف عن تداعيات "طوفان الأقصى"

خبير سياسي يكشف عن تداعيات "طوفان الأقصى"

صرّح الباحث السياسي إبراهيم المدهون، لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تعتبر ردة فعل على عملية "طوفان الأقصى"، على حد تعبيره. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T09:42+0000

2023-10-16T09:42+0000

2023-10-16T09:42+0000

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ورأى المدهون أن "عملية التهجير هذه غير واقعية وغير مقبولة"، لافتا إلى أن "أول رافضيها هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و المقاومة الفلسطينية".وقال المدهون أيضا: "الإسرائيلي يظن أن بإمكانه تكرار نكبة 1948، لكن المعادلات تغيرت اليوم، وقدرته وقوته على ذلك باتت ضعيفة"، مؤكدا "وجود فكرة فلسطينية بالعودة، وهذا كان جوهر عملية "طوفان الأقصى".وشدد المدهون على أن "الجانب الإسرائيلي منذ زمن بعيد ينوي التخلص من قطاع غزة وسكانه، لكن الواقع تغير، فهذه الأفكار لم تعد مقبولة لا فلسطينيا ولاعربيا ولاحتى دوليا، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تسويق ذلك".واعتبر المدهون أن "إسرائيل لم تعد قادرة على إملاء ما تتمناه، وصورة الجيش تهشمت أمام مرأى ومسمع العالم أجمع"، لافتاً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتحدث، منذ عام 2014، عن عملية اجتياح برية، لكنه ليس قادرا على تنفيذها حتى اليوم، في ظل مخاوف جدية من أن يلقى هزيمة كبيرة كالتي مُني بها الرئيس الألماني أدولف هتلر، وجيشه على أبواب ستالينغراد"، مشيرًا إلى أن "قرار الاجتياح البري سيكون له ثمنا باهظا"، داعيًا المجتمع الدولي التدخل لوقف أي هجوم بري، بحسب قوله.

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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, حصري, تقارير سبوتنيك