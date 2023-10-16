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روسيا تتقدم بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الأزمة في غزة
روسيا تتقدم بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الأزمة في غزة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T14:16+0000
2023-10-16T14:16+0000
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وقال ريابكوف، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلته قناة "روسيا 24": "أراضي هذا الجيب [قطاع غزة]، والسكان الذين يعيشون فيه، في حالة كارثة إنسانية، في الواقع.. لا يتم توفير الرعاية الطبية ولا الاحتياجات الأخرى. كل هذا يسبب قلقا كبيرا في العالم. وتبذل روسيا الاتحادية كل جهد ممكن على الصعيد السياسي، كما قلنا للتو، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حيث تقدمنا بمشروع قرار يركز على المسائل الإنسانية".وأضاف ريابكوف أن العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "حماس" يتم تنفيذها بشكل عشوائي، وهناك خطر من دخول قوات الدفاع الإسرائيلية إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231016/مشاهد-تظهر-ضربات-يشنها-الجيش-الإسرائيلي-على-مواقع-حماس-فيديو-1082068653.html
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العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

روسيا تتقدم بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الأزمة في غزة

14:16 GMT 16.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinisالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي وصلت إلى مستوى "الكارثة".
وقال ريابكوف، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلته قناة "روسيا 24": "أراضي هذا الجيب [قطاع غزة]، والسكان الذين يعيشون فيه، في حالة كارثة إنسانية، في الواقع.. لا يتم توفير الرعاية الطبية ولا الاحتياجات الأخرى. كل هذا يسبب قلقا كبيرا في العالم. وتبذل روسيا الاتحادية كل جهد ممكن على الصعيد السياسي، كما قلنا للتو، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حيث تقدمنا بمشروع قرار يركز على المسائل الإنسانية".
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
مشاهد تظهر ضربات يشنها الجيش الإسرائيلي على مواقع "حماس"... فيديو
14:10 GMT
وأضاف ريابكوف أن العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "حماس" يتم تنفيذها بشكل عشوائي، وهناك خطر من دخول قوات الدفاع الإسرائيلية إلى قطاع غزة.
وقال ريابكوف: "بحسب تقييمنا، فإن العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي عشوائية بطبيعتها، ولا يزال التهديد بعملية برية والدخول إلى غزة قائما".
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