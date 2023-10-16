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https://sputnikarabic.ae/20231016/مركز-المصالحة-الإرهابيون-يستعدون-لشن-هجمات-على-المدنيين-والعسكريين-السوريين-والروس-1082078549.html
مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على المدنيين والعسكريين السوريين والروس
مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على المدنيين والعسكريين السوريين والروس
أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب تستعد لشن هجمات... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T19:21+0000
2023-10-16T19:21+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال كوليت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة خفض التصعيد بإدلب تستعد لتنفيذ هجمات على المدنيين والقواعد العسكرية الروسية والسورية وكذلك البنية التحتية المدنية باستخدام طائرات مسيرة وراجمات بعيدة المدى معدلة".وأكد الأميرال أن "قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة".وأضاف أن طيران التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، ويحلق في انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.وقال كوليت: "تم رصد حالة انتهاك واحدة للتحالف لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تتعلق بطائرات مسيرة لم يتم تنسيق رحلاتها مع الجانب الروسي".وبحسب معلوماته، فإنه "تم رصد ثلاثة خروقات خلال 24 ساعة في منطقة التنف من طائرتين مقاتلتين من طراز إف- 16 وطائرة مسيرة متعددة الأغراض MQ-1C تابعة للتحالف".وأفاد نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل أربع هجمات على مواقع للقوات السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وفي محافظة حلب - قصف واحد، في محافظة اللاذقية – اثنان، في محافظة حماة – قصف واحد. وأصيب جندي سوري.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يستهدف-قاعدة-لإصلاح-المعدات-لمسلحين-في-سوريا-1082045682.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على المدنيين والعسكريين السوريين والروس

19:21 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalevالجيش العربي السوري في إدلب
الجيش العربي السوري في إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب تستعد لشن هجمات على المدنيين ومواقع القوات الروسية والسورية.
وقال كوليت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة خفض التصعيد بإدلب تستعد لتنفيذ هجمات على المدنيين والقواعد العسكرية الروسية والسورية وكذلك البنية التحتية المدنية باستخدام طائرات مسيرة وراجمات بعيدة المدى معدلة".
وأكد الأميرال أن "قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة".
المقاتلة الروسية سو-24 تحلق من مطار القاعدة العسكرية حميميم في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا
أمس, 19:50 GMT
وأضاف أن طيران التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، ويحلق في انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.
وقال كوليت: "تم رصد حالة انتهاك واحدة للتحالف لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تتعلق بطائرات مسيرة لم يتم تنسيق رحلاتها مع الجانب الروسي".
وبحسب معلوماته، فإنه "تم رصد ثلاثة خروقات خلال 24 ساعة في منطقة التنف من طائرتين مقاتلتين من طراز إف- 16 وطائرة مسيرة متعددة الأغراض MQ-1C تابعة للتحالف".
وأفاد نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل أربع هجمات على مواقع للقوات السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وفي محافظة حلب - قصف واحد، في محافظة اللاذقية – اثنان، في محافظة حماة – قصف واحد. وأصيب جندي سوري.
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