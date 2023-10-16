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https://sputnikarabic.ae/20231016/مساعد-الرئيس-الروسي-بوتين-يجري-اتصالات-مع-قادة-دول-الشرق-الأوسط-1082065268.html
مساعد الرئيس الروسي: بوتين يجري اتصالات مع قادة دول الشرق الأوسط
مساعد الرئيس الروسي: بوتين يجري اتصالات مع قادة دول الشرق الأوسط
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس (بوتين) يجري اتصالات مع زعماء دول كل من، سوريا وإيران ومصر وفلسطين، وكذلك رئيس الوزراء... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T12:37+0000
2023-10-16T12:37+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "لدينا اليوم إذا جاز التعبير، عمل خارق، خمس محادثات هاتفية. لقد تحدث الرئيس مع الرئيس السوري بشار الأسد، ومع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".ووفقا لأوشاكوف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني- الإسرائيليوأضاف "وخلال اليوم سيكون هناك المزيد من الاتصالات الهاتفية مع رؤساء مصر (عبد الفتاح السيسي ) وفلسطين (محمود) عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو".وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أنه تم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكتبت الرئاسة السورية عبر قناتها على "تلغرام": "اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين، بحثا فيه سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وأضافت الرئاسة السورية، أن "الرئيسين شددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير، الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231016/بوتين-والأسد-يبحثان-سبل-وقف-العدوان-الإسرائيلي-1082061482.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

مساعد الرئيس الروسي: بوتين يجري اتصالات مع قادة دول الشرق الأوسط

12:37 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Aleksander Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Aleksander Druzhinin
/
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس (بوتين) يجري اتصالات مع زعماء دول كل من، سوريا وإيران ومصر وفلسطين، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لدينا اليوم إذا جاز التعبير، عمل خارق، خمس محادثات هاتفية. لقد تحدث الرئيس مع الرئيس السوري بشار الأسد، ومع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
ووفقا لأوشاكوف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
بوتين والأسد يلتقيان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
بوتين والأسد يبحثان الوضع في غزة
11:17 GMT
وأضاف "وخلال اليوم سيكون هناك المزيد من الاتصالات الهاتفية مع رؤساء مصر (عبد الفتاح السيسي ) وفلسطين (محمود) عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو".
وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أنه تم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتبت الرئاسة السورية عبر قناتها على "تلغرام": "اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين، بحثا فيه سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأضافت الرئاسة السورية، أن "الرئيسين شددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير، الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة".
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