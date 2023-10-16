https://sputnikarabic.ae/20231016/مقاتلة-سو-30-إس-إم-الروسية-تدمر-طائرة-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-فيديو-1082056381.html
مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر طاقم طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-30-إس-إم" وهو يدمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T09:07+0000
2023-10-16T09:07+0000
2023-10-16T09:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "الليلة، تم إسقاط طائرة للقوات المسلحة الأوكرانية، من قبل طاقم طائرة "سو-30- إس- إم" التابعة للقوات الجوية الروسية في منطقة جنوب دونيتسك".سوخوي "سو-30- إس- إم" هي مقاتلة روسية متعددة الأغراض تم تطويرها في مكتب تصميم "سوخوي"، في أوائل عام 2000.وهي تعديل لمقاتلة التصدير "سو- 30- إم- كي" من قبل وزارة الدفاع الروسية، وتعتبر طائرة أساسية جديدة للقوات الجوية الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر طاقم طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-30-إس-إم" وهو يدمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "الليلة، تم إسقاط طائرة للقوات المسلحة الأوكرانية، من قبل طاقم طائرة "سو-30- إس- إم" التابعة للقوات الجوية الروسية في منطقة جنوب دونيتسك".
سوخوي "سو-30- إس- إم" هي مقاتلة روسية متعددة الأغراض تم تطويرها في مكتب تصميم "سوخوي"، في أوائل عام 2000.
وهي تعديل لمقاتلة التصدير "سو- 30- إم- كي" من قبل وزارة الدفاع الروسية، وتعتبر طائرة أساسية جديدة للقوات الجوية الروسية.