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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/مقاتلة-سو-30-إس-إم-الروسية-تدمر-طائرة-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-فيديو-1082056381.html
مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر طاقم طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-30-إس-إم" وهو يدمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T09:07+0000
2023-10-16T09:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "الليلة، تم إسقاط طائرة للقوات المسلحة الأوكرانية، من قبل طاقم طائرة "سو-30- إس- إم" التابعة للقوات الجوية الروسية في منطقة جنوب دونيتسك".سوخوي "سو-30- إس- إم" هي مقاتلة روسية متعددة الأغراض تم تطويرها في مكتب تصميم "سوخوي"، في أوائل عام 2000.وهي تعديل لمقاتلة التصدير "سو- 30- إم- كي" من قبل وزارة الدفاع الروسية، وتعتبر طائرة أساسية جديدة للقوات الجوية الروسية.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو

09:07 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Михаил Голенков / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلتان من طراز "سو-30"
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Михаил Голенков
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر طاقم طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-30-إس-إم" وهو يدمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "الليلة، تم إسقاط طائرة للقوات المسلحة الأوكرانية، من قبل طاقم طائرة "سو-30- إس- إم" التابعة للقوات الجوية الروسية في منطقة جنوب دونيتسك".
سوخوي "سو-30- إس- إم" هي مقاتلة روسية متعددة الأغراض تم تطويرها في مكتب تصميم "سوخوي"، في أوائل عام 2000.
وهي تعديل لمقاتلة التصدير "سو- 30- إم- كي" من قبل وزارة الدفاع الروسية، وتعتبر طائرة أساسية جديدة للقوات الجوية الروسية.
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