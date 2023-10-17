https://sputnikarabic.ae/20231017/أدلة-تشير-إلى-أن-مصر-القديمة-كانت-مرتعًا-للثعابين-السامة-فيديو-1082097870.html

أدلة تشير إلى أن مصر القديمة كانت مرتعًا للثعابين السامة... فيديو

أدلة تشير إلى أن مصر القديمة كانت مرتعًا للثعابين السامة... فيديو

قال الباحث إليشا ماكبرايد، وزملاؤه، إن الثعابين السامة الموصوفة في ورق "البردي المصري" القديم، تشير إلى وجود مجموعة أكثر تنوعًا من الثعابين كانت تعيش في أرض... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T12:49+0000

2023-10-17T12:49+0000

2023-10-17T12:49+0000

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تسرد الوثيقة المصرية القديمة التي تسمى "بردية بروكلين"، والتي يعود تاريخها إلى نحو 660-330 ق م، أنواعًا مختلفة من الثعابين المعروفة في ذلك الوقت، وآثار لدغاتها، وعلاجها.وأدرجت بردية بروكلين37 نوعًا منها، وقد فُقدت أوصاف 13 منها، اليوم، وتعد منطقة مصر القديمة موطنًا لعدد أقل بكثير من الأنواع. وقد أدى هذا إلى الكثير من التكهنات بين الباحثين حول الأنواع التي يتم وصفها.وأكد العلماء أن أقرب ثعبان حاليا لهذا الوصف بأربعة أنياب هو "بووم سلانغ" من السافانا الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، والتي سمها يمكن أن يجعل الضحية تنزف من كل فتحة ويسبب نزيفًا مميتًا في الدماغ.تظهر هذه الدراسة أن المناخات الأكثر رطوبة في مصر القديمة كانت تدعم العديد من الثعابين التي لا تعيش هناك اليوم، وتشمل هذه بعض الثعابين السامة الأكثر شهرة في أفريقيا مثل المامبا السوداء، والأفعى المنتفخة، والبومولانغ.لقد وجدنا أن تسعة من أصل عشرة أنواع لدينا ربما عاشت في مصر القديمة، وربما عاش آخرون في وادي النيل الخصب والنباتي، ربما عاشت أفاعي البومسلانغ على طول ساحل البحر الأحمر.لقد بدأ جفاف المناخ والتصحر منذ نحو 4200 عام، في وادي النيل وعلى طول الساحل، ربما تكون الزراعة والري قد أبطأت عملية الجفاف وسمحت للعديد من الأنواع بالاستمرار في العصور التاريخية، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وهذا يعني أن العديد من الثعابين السامة التي لا نعرفها إلا من أماكن أخرى ربما كانت موجودة في مصر في زمن الفراعنة.تُظهر دراسة "البردي المصري" كيف يمكن أن يكون الأمر مفيدًا عندما نجمع بين النصوص القديمة والتكنولوجيا الحديثة. حتى الوصف القديم الخيالي أو غير الدقيق يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

https://sputnikarabic.ae/20231017/ثورة-في-صناعة-الأطراف-يد-تندمج-مع-امرأة-وتترجم-إشارات-دماغها-فيديو-وصور-1082091233.html

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علوم, الفراعنة, أفاعي, منوعات