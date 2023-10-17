https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-إرسال-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1082114538.html
إعلام: إرسال صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
إعلام: إرسال صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن العديد من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى تم جلبها سرا إلى أوكرانيا. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:49+0000
2023-10-17T14:49+0000
2023-10-17T14:49+0000
العالم
رصد عسكري
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وتقول التقارير: "تم إرسال عدد صغير من الصواريخ سراً إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة".وفي وقت سابق اليوم، قال نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، إن هذه القذائف موجودة تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا له، فقد تم استخدامها في محاولة لضرب بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه.الليلة الماضية، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة. ووقعت سلسلة من الانفجارات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.ولم يعلن الأمريكيون رسميًا بعد عن توريد أنظمة أتاكمز التي يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر إلى كييف. وفي الوقت نفسه، ذكر بايدن نفسه، رداً على سؤال مماثل، أن البيت الأبيض "تعامل مع" جميع طلبات فلاديمير زيلينسكي."أتاكمز" هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن". يمكن إطلاقه من راجمات صواريخ متعددة، بما في ذلك "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-المسلحة-الروسية-تحيد-أكثر-من-400-جندي-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1082097296.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
إعلام: إرسال صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن العديد من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى تم جلبها سرا إلى أوكرانيا.
وتقول التقارير: "تم إرسال عدد صغير من الصواريخ سراً إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة".
وفي وقت سابق اليوم، قال نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، إن هذه القذائف موجودة تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا له، فقد تم استخدامها في محاولة لضرب بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه.
الليلة الماضية، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة. ووقعت سلسلة من الانفجارات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
ولم يعلن الأمريكيون رسميًا بعد عن توريد أنظمة أتاكمز التي يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر إلى كييف. وفي الوقت نفسه، ذكر بايدن نفسه، رداً على سؤال مماثل، أن البيت الأبيض "تعامل مع" جميع طلبات فلاديمير زيلينسكي.
"أتاكمز" هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن". يمكن إطلاقه من راجمات صواريخ متعددة، بما في ذلك "هيمارس".