https://sputnikarabic.ae/20231017/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مستشفى-المعمداني-الذي-يأوي-نازحين-في-غزة-1082119881.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى يأوي نازحين في غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى يأوي نازحين في غزة
قام الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T16:56+0000
2023-10-17T16:56+0000
2023-10-17T16:58+0000
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وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن مستشفى المعمداني الذي يأوي مئات العائلات من النازحين الفلسطينييين في غزة، تعرض للقصف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.وأكدت أن "شهداء وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط غزة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى يأوي نازحين في غزة
16:56 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 16:58 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
قام الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن مستشفى المعمداني الذي يأوي مئات العائلات من النازحين الفلسطينييين في غزة، تعرض للقصف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
وأكدت أن "شهداء وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط غزة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.