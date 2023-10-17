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https://sputnikarabic.ae/20231017/الخارجية-الباكستانية-لا-رغبة-لدى-الهند-في-الحوار-معنا-لحل-نزاع-كشمير-1082086425.html
الخارجية الباكستانية: لا رغبة لدى الهند في الحوار معنا لحل نزاع كشمير
الخارجية الباكستانية: لا رغبة لدى الهند في الحوار معنا لحل نزاع كشمير
أكدت الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن "إسلام آباد أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع نيودلهي لحل أزمة كشمير"، مشيرة إلى أن الهند لم تظهر موقفا إيجابيا. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T06:38+0000
2023-10-17T06:38+0000
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إسلام آباد - سبوتنيك. وقالت متحدثة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "باكستان كانت على استعداد للتحدث مع الهند بشكل ثنائي أو من خلال وسيط لحل نزاع كشمير، لكن الهند غير راغبة في القيام بذلك".وأضافت بلوش أن "باكستان تقول إن كشمير هي منطقة متنازع عليها بموجب القانون الدولي وهناك قرارات الأمم المتحدة التي سلطت الضوء على كيفية حل هذا النزاع".وتعتبر قضية كشمير أحد الأسباب الرئيسية للخلاف العميق بين باكستان والهند، حيث تسببت بأكثر من حرب بين الطرفين على مدار العقود الماضية، بعد إعلان قيام باكستان دولة مستقلة، في 14 أغسطس/ آب عام 1947.وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في عام 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير، حيث أنه بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يُمنح وضع خاص لمنطقة جامو وكشمير.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الخارجية-الباكستانية-مقتل-مدنيين-في-هجوم-هندي-بمنطقة-كشمير-1078464480.html
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أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الباكستانية: لا رغبة لدى الهند في الحوار معنا لحل نزاع كشمير

06:38 GMT 17.10.2023
© AP Photo / Channi Anandجسر لسكة حديدية فوق نهر شيناب في منطقة كشمير، الهند، مارس/ آذار 2015
جسر لسكة حديدية فوق نهر شيناب في منطقة كشمير، الهند، مارس/ آذار 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Channi Anand
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أكدت الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن "إسلام آباد أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع نيودلهي لحل أزمة كشمير"، مشيرة إلى أن الهند لم تظهر موقفا إيجابيا.
إسلام آباد - سبوتنيك. وقالت متحدثة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "باكستان كانت على استعداد للتحدث مع الهند بشكل ثنائي أو من خلال وسيط لحل نزاع كشمير، لكن الهند غير راغبة في القيام بذلك".
وأضافت بلوش أن "باكستان تقول إن كشمير هي منطقة متنازع عليها بموجب القانون الدولي وهناك قرارات الأمم المتحدة التي سلطت الضوء على كيفية حل هذا النزاع".
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الخارجية الباكستانية: مقتل مدنيين إثر هجوم للقوات الهندية في منطقة كشمير
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وتعتبر قضية كشمير أحد الأسباب الرئيسية للخلاف العميق بين باكستان والهند، حيث تسببت بأكثر من حرب بين الطرفين على مدار العقود الماضية، بعد إعلان قيام باكستان دولة مستقلة، في 14 أغسطس/ آب عام 1947.
وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في عام 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير، حيث أنه بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يُمنح وضع خاص لمنطقة جامو وكشمير.
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