https://sputnikarabic.ae/20231017/الخارجية-الباكستانية-لا-رغبة-لدى-الهند-في-الحوار-معنا-لحل-نزاع-كشمير-1082086425.html
الخارجية الباكستانية: لا رغبة لدى الهند في الحوار معنا لحل نزاع كشمير
الخارجية الباكستانية: لا رغبة لدى الهند في الحوار معنا لحل نزاع كشمير
أكدت الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن "إسلام آباد أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع نيودلهي لحل أزمة كشمير"، مشيرة إلى أن الهند لم تظهر موقفا إيجابيا. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T06:38+0000
2023-10-17T06:38+0000
2023-10-17T06:38+0000
أخبار الهند اليوم
باكستان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103955/58/1039555825_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a975805f2dcfd18eee0c9021d3336809.jpg
إسلام آباد - سبوتنيك. وقالت متحدثة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "باكستان كانت على استعداد للتحدث مع الهند بشكل ثنائي أو من خلال وسيط لحل نزاع كشمير، لكن الهند غير راغبة في القيام بذلك".وأضافت بلوش أن "باكستان تقول إن كشمير هي منطقة متنازع عليها بموجب القانون الدولي وهناك قرارات الأمم المتحدة التي سلطت الضوء على كيفية حل هذا النزاع".وتعتبر قضية كشمير أحد الأسباب الرئيسية للخلاف العميق بين باكستان والهند، حيث تسببت بأكثر من حرب بين الطرفين على مدار العقود الماضية، بعد إعلان قيام باكستان دولة مستقلة، في 14 أغسطس/ آب عام 1947.وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في عام 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير، حيث أنه بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يُمنح وضع خاص لمنطقة جامو وكشمير.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الخارجية-الباكستانية-مقتل-مدنيين-في-هجوم-هندي-بمنطقة-كشمير-1078464480.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103955/58/1039555825_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_8ae510401901011e94ccc1dd7cdf3064.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الباكستانية: لا رغبة لدى الهند في الحوار معنا لحل نزاع كشمير
تابعنا عبر
أكدت الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن "إسلام آباد أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع نيودلهي لحل أزمة كشمير"، مشيرة إلى أن الهند لم تظهر موقفا إيجابيا.
إسلام آباد - سبوتنيك. وقالت متحدثة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
"، إن "باكستان كانت على استعداد للتحدث مع الهند بشكل ثنائي أو من خلال وسيط لحل نزاع كشمير، لكن الهند غير راغبة في القيام بذلك".
وأضافت بلوش أن "باكستان تقول إن كشمير هي منطقة متنازع عليها بموجب القانون الدولي وهناك قرارات الأمم المتحدة التي سلطت الضوء على كيفية حل هذا النزاع".
وتعتبر قضية كشمير أحد الأسباب الرئيسية للخلاف العميق بين باكستان والهند، حيث تسببت بأكثر من حرب بين الطرفين على مدار العقود الماضية، بعد إعلان قيام باكستان دولة مستقلة، في 14 أغسطس/ آب عام 1947.
وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند
، في عام 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير، حيث أنه بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يُمنح وضع خاص لمنطقة جامو وكشمير.