https://sputnikarabic.ae/20230625/الخارجية-الباكستانية-مقتل-مدنيين-في-هجوم-هندي-بمنطقة-كشمير-1078464480.html
الخارجية الباكستانية: مقتل مدنيين في هجوم هندي بمنطقة كشمير
الخارجية الباكستانية: مقتل مدنيين في هجوم هندي بمنطقة كشمير
لقي مدنيان على الأقل مصرعهما وأصيب آخر نتيجة هجوم شنته القوات الهندية على قطاع ساتوال في منطقة كشمير المتنازع عليها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T00:15+0000
2023-06-25T00:15+0000
2023-06-25T00:15+0000
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موسكو _ سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان يوم السبت، إن "الحادث الذي وقع في 24 يونيو 2023 أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر".وذكر البيان أن القائم بالأعمال الهندي اُستدعي إلى وزارة الخارجية الباكستانية يوم السبت، وأعربت باكستان عن احتجاجها الشديد على الحادث.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، "تم حث الجانب الهندي على احترام تفاهم وقف إطلاق النار والتحقيق في الحادث والحفاظ على السلام على طول خط السيطرة".تشد العلاقات بين الهند وباكستان توترات بسبب النزاعات الإقليمية والأعمال العدائية عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها.خاضت باكستان والهند عدة حروب حول كشمير منذ عام 1947، ووصلت التوترات إلى الحضيض في عام 2019 بعد أن جردت الحكومة الهندية ولاية جامو وكشمير من وضعها الخاص وقسمتها إلى منطقتين اتحاديتين.تسيطر الهند على الجزء الجنوبي من منطقة كشمير، بينما تسيطر باكستان والصين على الأجزاء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20230623/قائد-الجيش-الباكستاني-يعتزم-زيارة-إيران-1078430129.html
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باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, العالم
باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, العالم
الخارجية الباكستانية: مقتل مدنيين في هجوم هندي بمنطقة كشمير
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لقي مدنيان على الأقل مصرعهما وأصيب آخر نتيجة هجوم شنته القوات الهندية على قطاع ساتوال في منطقة كشمير المتنازع عليها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية.
موسكو _ سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان يوم السبت، إن "الحادث الذي وقع في 24 يونيو 2023 أسفر عن مقتل مدنيين اثنين
وإصابة آخر".
وأضافت أن "مثل هذه الأعمال التي لا معنى لها تشكل انتهاكا واضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار".
وذكر البيان أن القائم بالأعمال الهندي اُستدعي إلى وزارة الخارجية الباكستانية يوم السبت، وأعربت باكستان عن احتجاجها الشديد على الحادث.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، "تم حث الجانب الهندي على احترام تفاهم وقف إطلاق النار والتحقيق في الحادث والحفاظ على السلام على طول خط السيطرة".
تشد العلاقات بين الهند وباكستان توترات بسبب النزاعات الإقليمية والأعمال العدائية عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها.
خاضت باكستان والهند عدة حروب حول كشمير منذ عام 1947، ووصلت التوترات إلى الحضيض في عام 2019 بعد أن جردت الحكومة الهندية ولاية جامو وكشمير من وضعها الخاص وقسمتها إلى منطقتين اتحاديتين.
تسيطر الهند على الجزء الجنوبي من منطقة كشمير، بينما تسيطر باكستان والصين على الأجزاء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية على التوالي.