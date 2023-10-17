https://sputnikarabic.ae/20231017/الدول-العربية-تؤيد-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-الوضع-في-غزة-1082081439.html
الدول العربية تؤيد مشروع القرار الروسي بشأن الوضع في غزة
الدول العربية تؤيد مشروع القرار الروسي بشأن الوضع في غزة
أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تأييد مجموعة الدول العربية لمشروع القرار الروسي بشأن الوضع حول إسرائيل وقطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T04:19+0000
2023-10-17T04:19+0000
2023-10-17T04:19+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي للصحافيين، يوم الاثنين، إن هناك تساؤلات بشأن مشروع القرار البديل الذي طرحته البرازيل.يذكر أن مشروع القرار الروسي يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري وثابت، ويدين العنف ضد المدنيين وكافة الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى الرهائن.كما يدعو مشروع القرار إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عائق وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين. وقد أعدت البرازيل مشروع قرار خاصا بها، يتضمن إدانة "الهجوم الإرهابي من قبل حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231017/الدول-الرافضة-والمؤيدة-لمشروع-القرار-الروسي-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1082081291.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الدول العربية تؤيد مشروع القرار الروسي بشأن الوضع في غزة
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أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تأييد مجموعة الدول العربية لمشروع القرار الروسي بشأن الوضع حول إسرائيل وقطاع غزة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال الدبلوماسي للصحافيين، يوم الاثنين، إن هناك تساؤلات بشأن مشروع القرار البديل الذي طرحته البرازيل.
يذكر أن مشروع القرار الروسي
يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري وثابت، ويدين العنف ضد المدنيين وكافة الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى الرهائن.
كما يدعو مشروع القرار إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عائق وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين. وقد أعدت البرازيل مشروع قرار خاصا بها، يتضمن إدانة "الهجوم الإرهابي من قبل حماس".