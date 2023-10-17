https://sputnikarabic.ae/20231017/الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تتفقان-على-وضع-خطة-لوصول-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1082081703.html

الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على وضع خطة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على وضع خطة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على وضع خطة للوصول بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T00:53+0000

2023-10-17T00:53+0000

2023-10-17T00:54+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

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وقال بلينكن خلال كلمته في إسرائيل: "اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على وضع خطة تجعل من الممكن توصيل المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة للمدنيين في غزة فقط".وأضاف بلينكن أن الخطة تتضمن أيضًا إمكانية "إنشاء مناطق" لإيواء المدنيين بشكل آمن.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا في 11 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، في جولة شرق أوسطية لبحث التصعيد تشمل إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر، كما وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضًا إلى إسرائيل في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أعلن عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 2778 قتيلًا ونحو 10 آلاف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 59 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1250 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

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https://sputnikarabic.ae/20231014/مصر-ترسل-أكثر-من-100-شاحنة-مساعدات-إنسانية-إلى-قطاع-غزة-صور-1082002017.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل