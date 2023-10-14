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حسن نصر الله بشأن التطورات مع إسرائيل: جميع السيناريوهات جاهزة بالكامل
https://sputnikarabic.ae/20231014/حسن-نصر-الله-بشأن-التطورات-مع-إسرائيل-جميع-السيناريوهات-جاهزة-بالكامل-1081993712.html
حسن نصر الله بشأن التطورات مع إسرائيل: جميع السيناريوهات جاهزة بالكامل
حسن نصر الله بشأن التطورات مع إسرائيل: جميع السيناريوهات جاهزة بالكامل
صرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل". 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T09:08+0000
2023-10-14T09:16+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقى خلال زيارته إلى لبنان، الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله"، مشيرة إلى أنه جرى في هذا اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وخاصة التطورات في فلسطين بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، بحسب قولها.وفي هذا الاجتماع، أدان الجانبان "الدعم الأحادي الذي تقدمه أمريكا وبعض الدول الغربية للعدوان الصهيوني على غزة، وقتل الشعب الفلسطيني البريء"، وأشادا "بالدعم الواسع النطاق للمقاومة الفلسطينية في جميع أنحاء العالم"، مشددين على "ضرورة الوحدة والتعاون بين الشعوب والدول الإسلامية وأحرار العالم، والعمل الفوري والمنسق لوقف جرائم الكيان الصهيوني"، بحسب الوكالة.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم، على "ضرورة وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فورا".وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي في السفارة الإيرانية في بيروت، إن "المقاومة هي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة، وأنها هي أيضا من ستقرر ما ستفعله في حال توسيع نطاق الحرب".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي

حسن نصر الله بشأن التطورات مع إسرائيل: جميع السيناريوهات جاهزة بالكامل

09:08 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 09:16 GMT 14.10.2023)
© AP Photo / Hassan Ammarالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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صرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقى خلال زيارته إلى لبنان، الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله"، مشيرة إلى أنه جرى في هذا اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وخاصة التطورات في فلسطين بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، بحسب قولها.
وفي هذا الاجتماع، أدان الجانبان "الدعم الأحادي الذي تقدمه أمريكا وبعض الدول الغربية للعدوان الصهيوني على غزة، وقتل الشعب الفلسطيني البريء"، وأشادا "بالدعم الواسع النطاق للمقاومة الفلسطينية في جميع أنحاء العالم"، مشددين على "ضرورة الوحدة والتعاون بين الشعوب والدول الإسلامية وأحرار العالم، والعمل الفوري والمنسق لوقف جرائم الكيان الصهيوني"، بحسب الوكالة.
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وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم، على "ضرورة وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فورا".
وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي في السفارة الإيرانية في بيروت، إن "المقاومة هي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة، وأنها هي أيضا من ستقرر ما ستفعله في حال توسيع نطاق الحرب".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
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وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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