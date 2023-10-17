https://sputnikarabic.ae/20231017/زيلينسكي-يؤكد-استخدام-القوات-الأوكرانية-لصواريخ-أتاكمز-الأمريكية-1082116977.html
زيلينسكي يؤكد استخدام القوات الأوكرانية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية
زيلينسكي يؤكد استخدام القوات الأوكرانية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T16:36+0000
2023-10-17T16:36+0000
2023-10-17T16:36+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب زيلينسكي على "تلغرام": "يتم تنفيذ اتفاقياتنا. لقد أثبت نظام أتاكمز نفسه"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين "اليوم ممتنون بشكل خاص للولايات المتحدة".وقبل ذلك، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الإدارة الأمريكية نقلت صواريخ "أتاكمز" التكتيكية إلى أوكرانيا سرا من أجل محاولة مهاجمة القوات الروسية على حين غرة. يشار إلى أن الجانب الأمريكي كان يشعر بالقلق من أن موسكو، إذا أعلنت واشنطن سابقًا عن نقل "أتاكمز"، ستكون قادرة على سحب معداتها وأسلحتها إلى مسافة آمنة قبل استخدام هذه الصواريخ.في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أنه تم اكتشاف ذخائر عنقودية من طراز "إم74" من نظام "أتاكمز" في بيرديانسك، في مقاطعة زابوروجيه، خلال هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231017/كتيبة-مداهمة-روسية-تأسر-جنودا-أوكرانيينفيديو-1082115126.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يؤكد استخدام القوات الأوكرانية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى.
وكتب زيلينسكي على "تلغرام": "يتم تنفيذ اتفاقياتنا. لقد أثبت نظام أتاكمز نفسه"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين "اليوم ممتنون بشكل خاص للولايات المتحدة".
وقبل ذلك، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الإدارة الأمريكية نقلت صواريخ "أتاكمز" التكتيكية إلى أوكرانيا سرا من أجل محاولة مهاجمة القوات الروسية على حين غرة. يشار إلى أن الجانب الأمريكي كان يشعر بالقلق من أن موسكو، إذا أعلنت واشنطن سابقًا عن نقل "أتاكمز"، ستكون قادرة على سحب معداتها وأسلحتها إلى مسافة آمنة قبل استخدام هذه الصواريخ.
في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أنه تم اكتشاف ذخائر عنقودية من طراز "إم74" من نظام "أتاكمز" في بيرديانسك، في مقاطعة زابوروجيه، خلال هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.